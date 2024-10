Brasileiro da Premier League aposta Nottingham Forest como ‘dor de cabeça’ para gigantes

Morato, zagueiro brasileiro, em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação / Nottingham Forest)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 11:44 • Rio de Janeiro

Depois de cinco temporadas no Benfica, o zagueiro brasileiro Morato, de 23 anos, revelado pelo São Paulo, está tendo uma rápida adaptação à Premier League atuando pelo Nottingham Forest. Atual 10° colocado da competição após sete rodadas, a equipe tem sido uma das surpresas da temporada na Inglaterra: com o brasileiro em campo, venceu o Liverpool por 1 a 0, e empatar com o Chelsea por 1 a 1, ambos fora de casa.

➡️ Guardiola se enfurece após pergunta sobre renovação com o City

O principal segredo da boa campanha do time treinado pelo português Nuno Espírito Santo é sua força defensiva. Com apenas 6 gols sofridos até aqui, o Forest ostenta a segunda melhor defesa da liga - empatado com o Arsenal, e atrás apenas do Liverpool, que só sofreu 2 gols até agora.

Contratado nos dias finais da última janela de transferências junto ao Benfica por 17 milhões de euros, o zagueiro brasileiro Morato, revelado nas categorias de base do São Paulo, já disputou três jogos pelo novo clube. Dois deles contra times do chamado "Big Six", como é denominado o sexteto de clubes grandes do país. Diante do líder isolado Liverpool, vitória por 1 a 0 fora de casa - o único tropeço do time de Mohamed Salah, que soma 6 vitórias e apenas uma derrota por enquanto.

Contra o bilionário Chelsea, que investiu 240 milhões de euros na última janela, também fora de casa, o Forest empatou por 1 a 1, atuando em grande parte do tempo com um jogador a menos.

É um início muito positivo e sem dúvidas isso se deve principalmente à nossa capacidade de nos defendermos e sairmos no contra-ataque. O jogo aqui é muito veloz e se você der campo para jogadores como Salah ou Cole Palmer pensarem e correrem, fica difícil. Temos flexibilidade tática e, a meu ver, uma estratégia inteligente e eficaz de pressionar rapidamente após perder a bola. Isso tem dado resultados - avalia Morato.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Equipe do zagueiro ex-São Paulo e Benfica tem a segunda melhor defesa da competição (Foto: Divulgação)

Campeão da Copinha 2019 pelo São Paulo, o zagueiro de 23 anos deixou o Tricolor antes mesmo de estrear profissionalmente, quando o Benfica pagou 6 milhões de euros por sua contratação. Pelo clube português, Morato atuou por cinco temporadas e fez 105 jogos. Campeão nacional em 2022/23, convocado para a Seleção Brasileira pré-olímpica e cobiçado por clubes da Itália, França e Inglaterra, o ex-são-paulino conta porque escolheu o Nottingham Forest em 2024.

É um clube de muita história, bicampeão europeu e que me apresentou um projeto ambicioso na maior liga do mundo. Eu senti que era a hora certa de dar esse passo na minha carreira e estou muito contente com esse início aqui. Já me sinto adaptado - conta o brasileiro, que tem como companheiros os ex-corintianos Murillo e Carlos Miguel, e o volante Danilo, ex-Palmeiras.

A apenas dois pontos da zona de classificação europeia, o Nottingham Forest volta a campo na próxima segunda-feira (21), quando recebe o 18° colocado Crystal Palace.