Retrospectiva 2025: relembre participação dos brasileiros no Mundial de Clubes

Reformulado pela Fifa, o Mundial de Clubes ganhou um novo status e passou a ser protagonista no calendário do futebol mundial. O torneio agradou especialmente ao público brasileiro em virtude das boas campanhas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Realizado nos Estados Unidos, o torneio terminou com título do Chelsea, que venceu o PSG por 3 a 0 na grande final, disputada no MetLife Stadium.

Mundial de Clubes é assunto mais buscado no Google em 2025 no Brasil (Foto: Angela Weiss/AFP)

A campanha do Fluminense

A caminhada do Flu no Mundial de Clubes parou na semifinal, justamente contra os campeões. O maior destaque da equipe ficou por conta do zagueiro Thiago Silva e o atacante Jhon Arias. Por suas atuações, ambos ganharam espaço na seleção dos melhores jogadores divulgada pela competição.

As campanhas de Botafogo e Palmeiras

No único confronto entre equipes do mesmo país no Mundial de Clubes, Palmeiras e Botafogo fizeram um duelo tão equilibrado que precisou ser decidido na prorrogação. Paulinho saiu do banco, marcou na etapa inicial do tempo extra e classificou o Verdão para as quartas de final do torneio. Contra o Chelsea, o Verdão perdeu a partida por 2 a 1 e deu adeus ao torneio.

A campanha do Flamengo

O Flamengo teve sua participação interrompida ainda nas oitavas de final, quando perdeu para o Bayern de Munique. O maior destaque da campanha rubro-negra foi a maiúscula vitória sobre o Chelsea por 3 a 1, na fase de grupos.

A seleção do Mundial de Clubes

GOL: Yassine Bono (Al-Hilal)

LD: Achraf Hakimi (PSG)

ZAG: Marquinhos (PSG)

ZAG: Thiago Silva (Fluminense)

LE: Marc Cucurella (Chelsea)

VOL: Vitinha (PSG)

VOL: Enzo Fernández (Chelsea)

MEI: Pedro Neto (Chelsea)

MEI: Cole Palmer (Chelsea) - eleito o craque do torneio, com dois gols e uma assistência na final.

ATA: Jhon Arias (Fluminense)

ATA: Gonzalo García (Real Madrid)

Thiago Silva foi destaque no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

Como os clubes se classificaram para o Mundial?

Para compor os clubes participantes, a Fifa utilizou dois critérios principais:

Conquista de títulos continentais recentes, com recorte do último quadriênio

Posição em ranking técnico elaborado pelas confederações

Com base nesses critérios, foram definidos:

16 clubes classificados por serem campeões de torneios continentais entre 2021 e 2024

classificados por serem campeões de torneios continentais entre 2021 e 2024 15 clubes selecionados via ranking técnico

selecionados via ranking técnico 1 clube convidado: o Inter Miami, vencedor da Supporter's Shield e representante do país-sede

América do Sul e o ranking da Conmebol

No caso da Conmebol, seis vagas foram disponibilizadas. Quatro delas foram ocupadas por clubes brasileiros, campeões da Libertadores entre 2021 e 2024. Como o regulamento impede que um mesmo país ocupe mais de quatro vagas, as duas restantes foram destinadas aos mais bem posicionados no ranking sul-americano que não fossem brasileiros.

A Fifa adotou uma metodologia baseada no desempenho dos clubes nas últimas quatro edições da Libertadores (2021 a 2024), considerando:

3 pontos por vitória

1 ponto por empate

3 pontos por classificação para a fase seguinte

Assim, foram selecionados os argentinos River Plate e Boca Juniors como representantes via ranking. Os Millonarios, que participaram de todas as edições no período, ficou com 103 pontos, ocupando a quarta posição no ranking. Os Xeneizes, por sua vez, somaram 71 pontos, garantindo a sexta colocação.

O Atlético-MG, terceiro colocado no ranking com 122 pontos, ficou fora por conta da limitação de vagas para clubes brasileiros. O Galo, vice-campeão da Libertadores em 2024, não pôde se classificar via ranking devido ao preenchimento do limite com os quatro campeões nacionais.

🚨 Observação: O Botafogo não aparecia entre os seis primeiros colocados no ranking, mas garantiu vaga por conquistar a Libertadores em 2024.