Após o fim da janela de transferências, a Premier League atingiu a marca de 32 jogadores brasileiros inscritos para a sequência do campeonato. O número representa cerca de 8% do total de atletas da liga e confirma o Brasil como o terceiro país estrangeiro mais representado no torneio, atrás apenas de França e Holanda.

Entre os clubes ingleses, 15 contam com atletas brasileiros no elenco. Apenas Everton, Sunderland, Brighton, Crystal Palace e Aston Villa não terão representantes do país. A presença massiva reforça a tradição brasileira de exportar talentos e mostra a força da Premier League como principal destino dos jogadores.

Saídas e chegadas de brasileiros movimentaram a janela

A lista sofreu mudanças significativas neste verão europeu. Entre as saídas, estão nomes como Neto, que trocou o Bournemouth pelo Botafogo, Pedro Lima, do Wolverhampton para o Porto, e Matheus França, ex-Crystal Palace, que retornou ao Brasil para defender o Vasco. Também deixaram a Inglaterra Ederson, do Manchester City para o Fenerbahçe, Vitor Reis, emprestado ao Girona, Antony, que saiu do Manchester United para o Betis, além de Danilo e Carlos Miguel, que se juntaram ao Botafogo e Palmeiras, respectivamente.

Já nas chegadas, alguns destaques chamaram atenção. João Pedro, ex-Brighton, reforça o Chelsea, que também contratou Estêvão e recebeu de volta Andrey Santos, após empréstimo ao Strasbourg. Kevin, revelado pelo Palmeiras e que estava no Shakhtar Donetsk, acertou com o Fulham. O Leeds United trouxe o goleiro Lucas Perri, ex-Botafogo e Lyon, enquanto o Nottingham Forest promoveu um “pacotão” com Igor Jesus, Jair Cunha, John, Cuiabano e Douglas Luiz, ex-Juventus.

No total, 32 atletas brasileiros estão espalhados pela liga. Entre os nomes mais conhecidos estão Alisson (Liverpool), Casemiro (Manchester United), Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli (Arsenal), Bruno Guimarães e Joelinton (Newcastle), Richarlison (Tottenham) e Lucas Paquetá (West Ham).

Veja a lista completa de brasileiros da Premier League

Lucas Perri (Leeds United)

John (Nottingham Forest)

Alisson (Liverpool)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Murillo (Nottingham Forest)

Jair (Nottingham Forest)

Morato (Nottingham Forest)

Igor Júlio (West Ham)

Lucas Pires (Burnley)

Cuiabano (Nottingham Forest)

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Joelinton (Newcastle)

Douglas Luiz (Nottingham Forest)

André (Wolverhampton)

João Gomes (Wolverhampton)

Casemiro (Manchester United)

Lucas Paquetá (West Ham)

Luís Guilherme (West Ham)

Estêvão (Chelsea)

Savinho (Manchester City)

Gustavo Nunes (Brentford)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Kevin (Fulham)

João Pedro (Chelsea)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Richarlison (Tottenham)

Matheus Cunha (Manchester United)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

Igor Thiago (Brentford)

Evanilson (Bournemouth)

Rodrigo Muniz (Fulham)

