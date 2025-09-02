Sergio Ramos ataca Real Madrid em música: ‘Ainda bem que fui embora’
Jogador fez história no clube merengue
Neste domingo (31), Sergio Ramos, ídolo do Real Madrid e atualmente no Monterrey, entrou no mundo da música com dois pés na porta. O zagueiro lançou a canção intitulada “Cibeles”, cuja letra chamou a atenção por trazer ataques ao clube merengue, onde construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história recente.
O título da música faz alusão à Praça de Cibeles, um dos pontos mais emblemáticos de Madri e palco tradicional das comemorações do Real Madrid. Em cada conquista, é costume que o capitão da equipe envolva um cachecol do clube na estátua da deusa, gesto que Ramos protagonizou em diversas ocasiões como líder do time.
Na canção, o espanhol canta sobre momentos marcantes da carreira e reflete sobre sua saída do Real Madrid, ocorrida em 2021, quando deixou o clube sem custos após não chegar a um acordo pela renovação. Em tom melancólico, Ramos mistura lembranças de conquistas históricas com a sensação de que não foi valorizado como esperava.
Entre as passagens mais emblemáticas, o ex-capitão relembra a final da Champions League de 2014, quando marcou, aos 93 minutos, o gol que levou a decisão contra o Atlético de Madrid para a prorrogação. O lance mudou a história da partida e abriu caminho para a vitória merengue por 4 a 1, conquista que ficou eternizada como a “La Décima”.
Para além, Sergio Ramos também fala sobre a sua saída, afirmando que nunca quis sair do clube, mas o Real Madrid não teria feito tanta questão de contar com o atleta para a continuidade. Desta forma, o zagueiro afirma que ainda bem que foi embora, pois prefere sair de pé do que viver de joelhos, em função do clube.
Confira a letra completa da música Cibeles, de Sérgio Ramos:
"Tem coisas que eu não te disse
Que ainda me machucam
Eu nunca quis ir embora
Você me pediu pra voar
Você me pediu pra voar,
Você me pediu
Eu matava por você, te amei e te defendi
Mas não estava nas minhas mãos
Você me pediu pra voar
Me vesti de gala, te dei sangue e suor
Eu curti você e sofri por você
Espero que você esteja bem
Mesmo que eu me sinta mal sem você
Ainda bem que eu fui embora
Porque você não me tratou igual
Você me amou, e eu te amei
Mas sempre alguém dá mais
Tudo foi como eu sonhei
Até que chegou a hora de acordar
Te coloquei uma coroa, você me deu asas
Não sabia que era só pra me afastar
E te olho agora, continua tão linda
A vida ensina que ninguém é imprescindível
Uma partida dura noventa minutos, e eu te dei noventa e três de acréscimo
Nunca me cansei de tentar, essa história virou lenda
Eu prefiro morrer de pé do que viver de joelhos
Entrego meu coração mesmo que me devolvam machucado
Espero que você esteja bem
Mesmo que eu me sinta mal sem você
Ainda bem que eu fui embora
Porque você não me tratou igual
Você me amou, e eu te amei
Mas sempre alguém dá mais
Tudo foi como eu sonhei
Até que chegou a hora de acordar
Você se esqueceu de mim, me deixou de lado
Sem poder decidir, isso é o que mais me dói
E mesmo que tudo tenha sido assim, eu voltaria encantado
Uma e até mil vezes mais
E você sabe disso, Cibeles,
E você sabe disso, Cibeles,
E você sabe disso, Cibeles."
