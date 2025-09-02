Sergio Ramos ataca Real Madrid em música: ‘Ainda bem que fui embora’

Neste domingo (31), Sergio Ramos, ídolo do Real Madrid e atualmente no Monterrey, entrou no mundo da música com dois pés na porta. O zagueiro lançou a canção intitulada “Cibeles”, cuja letra chamou a atenção por trazer ataques ao clube merengue, onde construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história recente.

O título da música faz alusão à Praça de Cibeles, um dos pontos mais emblemáticos de Madri e palco tradicional das comemorações do Real Madrid. Em cada conquista, é costume que o capitão da equipe envolva um cachecol do clube na estátua da deusa, gesto que Ramos protagonizou em diversas ocasiões como líder do time.

Na canção, o espanhol canta sobre momentos marcantes da carreira e reflete sobre sua saída do Real Madrid, ocorrida em 2021, quando deixou o clube sem custos após não chegar a um acordo pela renovação. Em tom melancólico, Ramos mistura lembranças de conquistas históricas com a sensação de que não foi valorizado como esperava.

Entre as passagens mais emblemáticas, o ex-capitão relembra a final da Champions League de 2014, quando marcou, aos 93 minutos, o gol que levou a decisão contra o Atlético de Madrid para a prorrogação. O lance mudou a história da partida e abriu caminho para a vitória merengue por 4 a 1, conquista que ficou eternizada como a “La Décima”.

Sergio Ramos em ação pelo Monterrey na Liga MX (Foto: Reprodução / Instagram)

Para além, Sergio Ramos também fala sobre a sua saída, afirmando que nunca quis sair do clube, mas o Real Madrid não teria feito tanta questão de contar com o atleta para a continuidade. Desta forma, o zagueiro afirma que ainda bem que foi embora, pois prefere sair de pé do que viver de joelhos, em função do clube.

Confira a letra completa da música Cibeles, de Sérgio Ramos:

"Tem coisas que eu não te disse

Que ainda me machucam

Eu nunca quis ir embora

Você me pediu pra voar

Você me pediu pra voar,

Você me pediu

Eu matava por você, te amei e te defendi

Mas não estava nas minhas mãos

Você me pediu pra voar

Me vesti de gala, te dei sangue e suor

Eu curti você e sofri por você

Espero que você esteja bem

Mesmo que eu me sinta mal sem você

Ainda bem que eu fui embora

Porque você não me tratou igual

Você me amou, e eu te amei

Mas sempre alguém dá mais

Tudo foi como eu sonhei

Até que chegou a hora de acordar

Te coloquei uma coroa, você me deu asas

Não sabia que era só pra me afastar

E te olho agora, continua tão linda

A vida ensina que ninguém é imprescindível

Uma partida dura noventa minutos, e eu te dei noventa e três de acréscimo

Nunca me cansei de tentar, essa história virou lenda

Eu prefiro morrer de pé do que viver de joelhos

Entrego meu coração mesmo que me devolvam machucado

Espero que você esteja bem

Mesmo que eu me sinta mal sem você

Ainda bem que eu fui embora

Porque você não me tratou igual

Você me amou, e eu te amei

Mas sempre alguém dá mais

Tudo foi como eu sonhei

Até que chegou a hora de acordar

Você se esqueceu de mim, me deixou de lado

Sem poder decidir, isso é o que mais me dói

E mesmo que tudo tenha sido assim, eu voltaria encantado

Uma e até mil vezes mais

E você sabe disso, Cibeles,

E você sabe disso, Cibeles,

E você sabe disso, Cibeles."

