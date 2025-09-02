Premier League atinge marca bilionária na janela de verão; veja cifras
Sozinha, a Premier League gastou mais que todos juntos nas cinco grandes ligas
- Matéria
- Mais Notícias
Os ingleses acabaram com toda a concorrência nessa janela de transferências. Com incríveis 3.56 bilhões de euros investidos em transferências, a Serie A, a segunda que mais gastou, está mais de 2.3 bilhões de euros atrás da Premier League. Confira os valores dos anos anteriores e os recordes batidos.
Isak manda recado à torcida do Newcastle após acerto com Liverpool
Futebol Internacional
Estêvão é eleito a segunda melhor contratação da janela da Premier League
Futebol Internacional
Alisson revela bastidores de golaço do Liverpool na Premier League
Futebol Internacional
Recorte da década
Mais uma vez, os ingleses foram os que mais gastaram no mercado europeu. Essa janela de transferências marcou o quinto ano consecutivo em que os clubes da Premier League lideram os investimentos na janela de verão europeia. O Lance! apresenta valores gastos pela liga inglesa nas contratações de pré-temporada nesta década.
Antes, vale ressaltar que o valor somado pelas cinco grandes ligas é de €6.92 bilhões. A Inglaterra gastou mais da metade deste total.
Janela de verão: valores por temporada na Premier League
O total gasto em janelas de verão nesta década pela Premier League é de 12.84 bilhões euros. Confira por temporada:
- 2021 - €1.1 bilhão
- 2022 - €2.24 bilhões
- 2023 - €2.4 bilhões
- 2024 - €3.5 bilhões
- 2025 - €3.6 bilhões
Principais contratações
As dez principais contratações da Premier League foram as seguintes:
- Alexander Isak (do Newcastle para o Liverpool) - €150 milhões
- Florian Wirtz (do Bayer Leverkusen para o Liverpool) - €125 milhões
- Hugo Ekitiké (do Eintracht Frankfurt para o Liverpool) - €95 milhões
- Nick Woltemade (do Stuttgart para o Newcastle) - €85 milhões
- Benjamin Sesko (do Leipzig para o Manchester United) - €76,6 milhões
- Victor Osimhen (do Napoli para o Galatasaray) - €75 milhões
- Bryan Mbeumo (do Brentford para o Manchester United) - €75 milhões
- Matheus Cunha (do Wolverhampton para o Manchester United) -€ 74,2 milhões
- Luis Díaz (do Liverpool para o Bayern) - €70 milhões
- Martín Zubimendi (da Real Sociedad para o Arsenal) - €70 milhões
O Liverpool foi o clube que mais gastou na Inglaterra, com oito contratações. Ao todo, os Red Devils desembolsaram 489 milhões de euros. Os reforços vieram para suprir as perdas de Diogo Jota, que faleceu em julho, Trent Alexander-Arnold, negociado com o Real Madrid e Luis Díaz, que acertou ida ao Bayern de Munique.
O valor é uma das marcas mais simbólicas para o clube inglês, não só porque nunca haviam gasto tanto, mas também por terem fechado as três contratações mais caras de toda a sua história em uma só janela. Veja ranking:
- Alexander Isak (do Newcastle para o Liverpool) - €150 milhões
- Florian Wirtz (do Bayer Leverkusen para o Liverpool) - €125 milhões
- Hugo Ekitiké (do Eintracht Frankfurt para o Liverpool) - €95 milhões
- Matéria
- Mais Notícias