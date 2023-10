Empolgada pelo aumento no número de vagas para a Copa do Mundo, a Venezuela encara o Brasil como "azarão", mas confiante de que pode fazer um bom trabalho liderado pelo técnico Fernando Batista. O time vinotinto conta com nomes importantes como o veterano Rondón, do River Plate-ARG, e Soteldo, do Santos. Ambos devem ser titulares nesta quinta-feira (12).