Em 7 de março de 2002, o Brasil ia a campo no Estádio José Fragelli apenas com jogadores em atividade no futebol nacional. O objetivo de Luiz Felipe Scolari era utilizar o confronto com a Islândia para definir os últimos nomes que estariam em sua lista para a Copa do Mundo. Presente na convocação, Washington, então atacante da Ponte Preta, relembrou ao Lance! a ansiedade que movimentava o grupo.