Estádio do Manchester United sofre com infestação de ratos

Uma inspeção da vigilância sanitária da Inglaterra encontrou vestígios de uma infestação de ratos tomou conta do Old Trafford, estádio do Manchester United. A averiguação viu o animal em áreas do andar principal do estádio, o que levou a uma queda brusca na classificação de higiene do local.

Segundo o jornal inglês "Daily Mail", a fiscalização identificou sinais dos ratos em suítes corporativas e também em um quiosque de comida localizado na entrada principal do Old Trafford. Por conta da infestação, o estádio decaiu de quatro para duas estrelas em relação à higiene alimentar.

A principal suspeita é que os animais estejam aparecendo pela devido a localização do estádio, que fica entre uma linha ferroviária e um largo canal de Manchester. O clube acionou o controle de pragas para até cinco visitas na semana e está implementando medidas estruturais para resolver o problema mais rápido possível.

Como se encontra o Manchester United

Em sua última partida de Premier League, o United perdeu em casa para o Bournemouth neste domingo (22), pela 17ª rodada da competição. Com o resultado negativo, a equipe inglesa segue com 22 pontos, em 13º lugar. No Boxing Day, no dia 26, os Red Devils encaram o Wolverhampton pela Premier League no Molineux Stadium.

