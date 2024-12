Quais times venceram no Boxing Day 2023?

O Boxing Day corresponde a tradicional rodada de jogos do Campeonato Inglês logo no dia após ao Natal, ou seja, dia 26 de dezembro. A tradição se iniciou ainda no século XIX, quando Sheffield FC e Hallam FC se enfrentaram pelo primeiro jogo oficial de futebol na história, justamente nesta data. O Lance! te mostra os vencedores dos jogos do Boxing Day, em 2023.

Com a vitória sobre o Everton no Boxing Day de 2023, o Manchester City atingiu a marca de 44 vitórias na tradicional rodada (Foto: OLI SCARFF / AFP)

O que é o Boxing Day?

Por definição, o Boxing Day é um termo utilizado em diversos países que têm o inglês (Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, por exemplo) como sua principal língua, para designar o feriado que acontece no dia posterior ao Natal, ou seja, dia 26 de dezembro.

Este dia é famoso por ser um momento de intensificação do comércio nestes países, por acontecerem liquidações e também trocas de presentes do Natal. Neste dia também é comemorado o dia de Santo Estêvão.

Já no futebol, o termo corresponde a rodada após ao dia do Natal, que acontece em todas as divisões do futebol inglês, desde a Premier League, até a Football League Two, referente à quarta divisão do futebol da Inglaterra.

Como este é um dia tradicionalmente utilizado pelos ingleses para descansar com suas famílias, fortalecendo vínculos familiares, ou para sair e se divertir, a cultura de manter uma rodada de futebol na data foi sendo criada.

Quem venceu no Boxing Day de 2023?

Em 2023, cinco jogos foram feitos no Boxing Day, com os vencedores sendo: Nottingham Forest, Liverpool, Manchester United, Luton Town e Bournemouth.

Com os resultados, o Manchester United se isolou ainda mais como a equipe que mais vezes venceu na história no Boxing Day, com 54 vitórias. Enquanto isso, o Liverpool se distanciou do seu maior rival, Everton, e está atualmente empatado com o Manchester City, com 44 vitórias.

Quais foram os resultados do Boxing Day em 2023?

Newcastle 1x3 Nottingham Forest

Sheffield United 2x3 Luton Town

Bournemouth 3x0 Fulham

Burnley 0x2 Liverpool

Manchester United 3x2 Aston Villa

Brentford 1x4 Wolverhampton

Everton 1x3 Manchester City

Chelsea 2x1 Crystal Palace

