Boxing Day: Manchester City vive segunda pior colocação no Natal em dez anos

A rodada de Boxing Day terá um significado especial e decisivo para o Manchester City. O time de Pep Guardiola vive a pior fase desde que o comandante espanhol assumiu o elenco e atualmente ocupa a sétima colocação na tabela da Premier League. O momento, ilustrado pelas nove derrotas nos últimos 12 jogos disputados, acende um alerta sobre o ano de 2025: o time chega ao feriado natalino na segunda pior posição nas últimas dez temporadas.

Desde o Boxing Day da Premier League 2014-15 até o que se aproxima, o Manchester City costumeiramente ocupou as três primeira posições, salvo alguns poucos casos. Até por isso, a fase atual chama muita atenção: o time é acostumado a vencer e brigar pelas primeiras posições, mas acumula resultado negativos e parece cada vez mais distante da luta pelo título.

O sétimo lugar, condição que o Manchester City vive antes de enfrentar o Everton no próximo dia 26, pelo Boxing Day, só não é pior que a situação da equipe na temprada 2020-21. À época, no feriado natalino, os Cityzens ocupavam a oitava colocação, com 23 pontos conquistados, oito a menos que o líder Liverpool. Apesar disso, surpreendentemente, o time viveu uma arrancada épica no segundo turno para levantar a taça com três rodadas de antecedência.

Erling Haaland é um dos principais criticados pela má fase do Manchester City (Foto: Oli Scarff / AFP)

Manchester City vive ponto fora da curva no Boxing Day

PREMIER LEAGUE - BOXING DAY 23-24

Manchester City chega ao Boxing Day no quinto lugar, com 34 pontos em 17 jogos - seis pontos e um jogo a menos que o líder Arsenal.

O que aconteceu ao final do campeonato: Manchester City é campeão da Premier League.

PREMIER LEAGUE - BOXING DAY 22-23

Manchester City chega ao Boxing Day no segundo lugar, com 32 pontos em 14 jogos - cinco pontos a menos que o líder Arsenal.

O que aconteceu ao final do campeonato: Manchester City é campeão da Premier League.

PREMIER LEAGUE - BOXING DAY 21-22

Manchester City chega ao Boxing Day na liderança, com 44 pontos em 18 jogos.

O que aconteceu ao final do campeonato: Manchester City é campeão da Premier League.

PREMIER LEAGUE - BOXING DAY 20-21

Manchester City chega ao Boxing Day no oitavo lugar, com 23 pontos conquistados - oito a menos que o líder Liverpool.

O que aconteceu ao final do campeonato: Manchester City é campeão da Premier League.

PREMIER LEAGUE - BOXING DAY 19-20

Manchester City chega ao Boxing Day no terceiro lugar, com 38 pontos, 11 a menos que o Liverpool, líder.

O que aconteceu ao final do campeonato: Manchester City termina a Premier League na segunda colocação, atrás do Liverpool, campeão.

PREMIER LEAGUE - BOXING DAY 18-19

Manchester City chega ao Boxing Day na segunda posição, com 44 pontos conquistados, quatro a menos que o Liverpool, líder.

O que aconteceu ao final do campeonato: Manchester City é campeão da Premier League.

PREMIER LEAGUE - BOXING DAY 17-18

Manchester City chega ao Boxing Day como líder isolado, com 55 pontos, 13 a mais que o Manchester United, vice.

O que aconteceu ao final do campeonato: Manchester City é campeão da Premier League.

PREMIER LEAGUE - BOXING DAY 16-17

Manchester City chega ao Boxing Day no terceiro lugar, com 36 pontos, sete a menos que o líder Chelsea.

O que aconteceu ao final do campeonato: Manchester City termina a Premier League na terceira posição, atrás de Tottenham, vice, e Chelsea, campeão.

PREMIER LEAGUE - BOXING DAY 15-16

Manchester City chega ao Boxing Day no terceiro lugar, com 32 pontos, seis a menos que o líder Leicester.

O que aconteceu ao final do campeonato: Manchester City termina a Premier League na quarta posição, atrás de Tottenham, terceiro, Arsenal, vice, e Leicester, campeão.

PREMIER LEAGUE - BOXING DAY 14-15

Manchester City chega ao Boxing Day no segundo lugar com 39 pontos, três a menos que o líder Chelsea.

O que aconteceu ao final do campeonato: Manchester City termina a Premier League na segunda posição, atrás do campeão Chelsea.

Existe saída para o Manchester City?

Se existe uma conclusão sobre a relação entre a rodada de Boxing Day e o final do campeonato inglês, é a de que na maioria das vezes, o líder natalino não termina com a mão na taça. Aliás, de acordo com levantamento do OPTA Analyst, 50% dos times que chegaram ao feriado no topo da tabela não foram campeões.

Mais que isso, o Manchester City se provou como uma equipe muito regular na segunda metade da temporada, e as arrancadas que levaram aos últimos títulos na competição são prova disso. Apesar disso, é fato que a situação do momento jamais foi experienciada pela equipe de Pep Guardiola, que parece viver um verdadeiro colapso à beira do gramado. Ao clube, resta se apegar ao retrospecto dos últimos anos e buscar a salvação de 2024-25.

Na busca por encerrar a atual sequência de quatro jogos sem vencer, o Manchester City encara o Everton, em casa, na próxima quinta-feira (26). A bola rola às 9h30 (de Brasília), no Etihad Stadium.

