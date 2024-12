Salah vive rodada de recordes e se coloca como candidato a melhor do mundo

A cada dia que passa, Mohamed Salah se torna maior na história do Liverpool e do futebol europeu. A temporada 2023-24 do egípcio é uma verdadeira afirmação: se o desempenho se mantiver, será impossível discutir quem será o próximo melhor do mundo sem avaliar o que o camisa 11 vem fazendo em Merseyside.

A projeção é de uma temporada histórica, assim como foi em 2017-18, seu primeiro ano de clube. Atualmente, Salah soma 18 gols e 15 assistências em apenas 24 partidas disputadas: a tendência clara é de que ele supere os números de 2023-24, quando registrou 25 gols e 13 assistências em 44 jogos.

Salah escreve a história na temporada

A atuação na goleada contra o Tottenham, por 6 a 3, no último domingo (22), elevou o patamar de Mohamed Salah na história do futebol inglês. Foram três marcas quebradas ao todo. O egípcio se tornou o quarto maior artilheiro da história do Liverpool, com 229 gols marcados, além de ter sido o primeiro jogador a alcançar um duplo-duplo de gols e assistências pela quarta temporada consecutiva. Ele também se tornou o único atleta a registrar o feito pela Premier League antes do feriado do Natal.

Os recordes traduzem a potência de um jogador que não sabe o que significa a palavra "declínio". A saída de Jürgen Klopp do Liverpool não parece ter abalado o futebol do atacante, que, na verdade, parece potencializado pelas ideias do holandês Arne Slot, substituto do lendário treinador alemão no cargo. Dos 24 jogos disputados na temporada com o holandês, Salah só não participou de gols em cinco.

O impacto é imediato na temporada do Liverpool. É fato que o time de Arne Slot é um exemplo de intensidade na marcação e solidez defensiva, porém, é dos pés de Mohamed Salah que se espera a genialidade que desequilibra as partidas. Além de estarem com 100% de aproveitamento e já classificados ao mata-mata da Champions League, os Reds lideram a Premier League de forma isolada, com quatro pontos a mais e um jogo a menos que o vice-líder Chelsea.

Mohamed Salah balança as redes pelo Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Salah é artilheiro e maior garçom da competição inglesa: são 15 gols marcados e 11 assistências. Na competição continental, soma seis participações nos 13 gols anotados pelo time. Atualmente, é muito difícil apontar um jogador que esteja decidindo em um nível tão alto como o ídolo do Liverpool.

Mesmo sem a certeza de que ficará no Liverpool na temporada que vem, Salah manda um recado aos diretores e torcedores do Liverpool. Os 32 anos não parecem estar pesando em nada no desempenho em campo e o atacante segue se valorizando.

Com Salah em campo, o Liverpool retorna aos gramados na busca por ampliar a distância na ponta da tabela da Premier League. Na quinta (26), os Reds entram em campo pela 18ª rodada da Premier League, contra o Leicester, em Anfield. A bola rola a partir das 17h (de Brasília).

