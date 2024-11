Aleksander Ceferin foi eleito presidente da Uefa en setembro de 2016 (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 10:26 • Nyon (SUI)

A derrota de Vini Jr para Rodri na Bola de Ouro segue rendendo polêmicas na Europa. Entre opiniões divididas sobre o merecedor do prêmio individual, surgiu nas redes sociais uma possível fala de um mandatário importante: Aleksander Ceferin, presidente da Uefa desde 2016.

Uma aspa do esloveno se espalhou pela web nos últimos dias. Ceferin teria dito que Rodri merecia o Ballon d'Or, e que as pessoas deveriam rever a temporada feita pelo brasileiro para analisar o que ele faz com árbitros, adversários e torcedores. A entidade, porém, informou à imprensa europeia que não houve qualquer pronunciamento oficial, nem por parte do presidente, nem por parte da organização.

- Negamos categoricamente as alegações que circulam sobre os alegados comentários da Uefa sobre o resultado da Bola de Ouro. Nem a Uefa, nem o seu presidente, emitiram declarações ou comentários sobre o prêmio. Qualquer relatório deste tipo é totalmente infundado e não reflete a realidade. Nos reservamos ao direito de tomar medidas legais contra qualquer parte envolvida na divulgação destas declarações falsas - afirmou o órgão.

Aleksander Ceferin é presidente da Uefa desde 2016 (Foto: FABRICE COFFRINI / AFP)

⚽ VINI JR PERDE A BOLA DE OURO PARA RODRI EM POLÊMICA

A premiação, entregue na segunda-feira (28), tinha Vinícius como amplo favorito após uma temporada de 24 gols e as conquistas de La Liga e Champions League pelo Real Madrid. A situação mudou, porém, horas antes do evento, realizado em Paris.

A diretoria merengue foi comunicada da derrota de seu camisa 7 antes da viagem rumo ao Théâtre du Châtelet, e cancelou o voo, que teria a bordo cerca de 50 membros. Nem mesmo Carlo Ancelotti, eleito melhor técnico do mundo, ou Florentino Pérez, presidente do Real - que venceu o prêmio de clube do ano -, foram rumo à capital francesa.