Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 09:33 • Riade (SAU)

A Arábia Saudita sorriu com a derrota de Vini Jr na Bola de Ouro. Segundo o jornal espanhol "Sport", o brasileiro segue como objetivo de clubes do Oriente Médio para as próximas janelas de transferência, e o fato de não ter vencido o prêmio individual pode ser um trunfo para o movimento.

Em agosto de 2024, o Fundo de Investimento Público local chegou a planejar uma proposta junto à diretoria do Real Madrid. Entretanto, o presidente merengue Florentino Pérez declarou que só negociaria o camisa 7 pelo valor integral da multa, avaliada em 1 bilhão de euros - cerca de R$ 6 bilhões na cotação atual -, e as conversas não avançaram.

A intenção dos árabes com a aproximação é fazer de Vinícius um dos embaixadores da Copa do Mundo de 2034, que será realizada no território saudita. Apesar disso - e das altas cifras consideradas a serem pagas -, o jogador já declarou publicamente que seu desejo é se manter em Valdebebas.

VINI JR NA ARÁBIA: COMO A BOLA DE OURO PODE INFLUENCIAR?

Vini Jr perdeu a Bola de Ouro para Rodri de forma polêmica. O brasileiro era tido como amplo favorito para o prêmio após uma temporada de 24 gols e títulos de La Liga e Champions, mas horas antes do evento em Paris, ficou sabendo que não venceria e nem sequer viajou para a França, bem como toda a comitiva madridista.

O desgaste com a situação de exposição por parte dos órgãos futebolísticos europeus, e a intensa luta contra o racismo - já são mais de 20 casos desde sua chegada à Espanha - são situações que podem facilitar uma ida para a Arábia Saudita na visão local.

