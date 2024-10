Tiago Leifert é criticado ao questionar ausência de Vini Jr na Bola de Ouro

Tiago Leifert disse que Vini Jr deveria ter ido à Bola de Ouro (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 21:27 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista Tiago Leifert virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, nesta terça-feira (29), ao comentar a ausência de Vini Jr no prêmio Bola de Ouro, na última segunda. Para o apresentador, o brasileiro deveria ter ido ao evento, em Paris. A declaração foi criticada por internautas.

- O Real Madrid deveria ter viajado. Vini, não cai na pilha do Real Madrid, você deveria ter ido. Deveria ter ido, com o peito estufado, olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você, receber o carinho. Se você tivesse ido, seria o campeão moral - começou Tiago Leifert.

- Teria sido absurdamente legal se você tivesse ido. O Rodri não tem culpa, acabou sendo um pouco ferido pelos fatos. Não tem culpa nenhuma. Você deveria ter ido, Vini. Para você ser levado nos braços do povo. Perdeu a oportunidade de ter essa imagem - completou o jornalista, em vídeo no canal "TiaGOL".

Nas redes sociais, torcedores criticaram a declaração, e um internauta classificou o comentário de Tiago como "vergonhoso". No início da última segunda (29), a imprensa internacional noticiou que Rodri seria o vencedor do prêmio. Com isso, a delegação do Real Madrid decidiu não comparecer ao evento. Os merengues venceram a categoria de melhor clube da temporada, e Carlo Ancelotti foi eleito o melhor técnico, mas ninguém subiu ao palco.

Números de Vini Jr e Rodri na temporada 2023/24

Vini Jr anotou 24 gols e deu nove assistências em 39 jogos pelo Real Madrid na última temporada. Em 2023/24, o brasileiro conquistou Champions League, La Liga e Supercopa da Espanha. Com a Seleção Brasileira, acabou eliminado nas quartas de final da Copa América.

Rodri, por sua vez, marcou nove gols e deu 13 assistências em 50 jogos pelo Manchester City. Pelo clube inglês em 2023/24, o meia conquistou a Premier League, Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes. Com a Espanha, o jogador foi campeão da Eurocopa.