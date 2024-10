Jornalista critica atitude de Rodri após receber a Bola de Ouro: ‘Diz muito’

Rodri conquistou a Bola de Ouro da temporada 2023/24 (Foto: FRANCK FIFE/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 19:53 • Paris (FRA)

Uma declaração do meia Rodri, do Manchester City, chamou atenção após a conquista da Bola de Ouro, nesta segunda-feira (28). No discurso em Paris, o espanhol disse que amigos o enviaram mensagens afirmando que "o futebol venceu". A aspa foi criticada pelo jornalista Rodrigo Mattos.

- Vini Jr perdeu a Bola de Ouro por algo subjetivo do extracampo. Se as opções eram ficar calado e ganhar ou se manifestar e perder, a escolha dele foi a mais altruísta pelo que era mais importante - começou Rodrigo Mattos.

- E Rodri usou no seu discurso "o futebol venceu" que vem sendo repetido por vários europeus para justificar sua escolha. O raciocínio lógico é que seria uma derrota do futebol a vitória do Vini Jr. Diz muito sobre o futebol que eles querem - completou o jornalista.

No início desta segunda, a imprensa internacional noticiou que Rodri seria o vencedor do prêmio. Com isso, a delegação do Real Madrid decidiu não comparecer ao evento. Os merengues venceram a categoria de melhor clube da temporada, e Carlo Ancelotti foi eleito o melhor técnico.

Números de Vini Jr e Rodri na temporada 2023/24

Vini Jr anotou 24 gols e deu nove assistências em 39 jogos pelo Real Madrid na última temporada. Em 2023/24, o brasileiro conquistou Champions League, La Liga e Supercopa da Espanha. Com a Seleção Brasileira, acabou eliminado nas quartas de final da Copa América.

Rodri, por sua vez, marcou nove gols e deu 13 assistências em 50 jogos pelo Manchester City. Pelo clube inglês em 2023/24, o meia conquistou a Premier League, Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes. Com a Espanha, o jogador foi campeão da Eurocopa.