André Jardine classifica o América para 4ª final seguida no México

Com a vitória sobre o Cruz Azul, André Jardine classificou o América-MEX para a 4ª final seguida do clube no México. No domingo (18), a equipe comandada pelo brasileiro derrotou o rival de virada por 2 a 1 e encara o Toluca na decisão da Liga MX, o que faz com que o treinador possa se tornar o primeiro tetracampeão na história do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No confronto de ida, o Cruz Azul venceu o América por 1 a 0 e chegou a abrir o marcador na partida de volta. Cumprindo suspensão, Jardine assistiu das tribunas a virada com gols de Henry Martín e Cristian Borja. A equipe do brasileiro tinha vantagem do empate no placar agregado devido a campanha melhor nos pontos corridos.

continua após a publicidade

- Esse time tem o DNA de vencedor, é impressionante. Ninguém desiste jamais. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores e de trabalhar em uma instituição potente como é o América. O sonho do tetra está vivo e vamos em busca dele.

Na quinta-feira (22), o América recebe o Toluca, pelo jogo de ida da decisão do Clausura da Liga MX. O adversário foi a melhor equipe na classificação geral, tendo feito 37 pontos, enquanto a equipe de Jardine encerrou a fase de pontos corridos na vice-liderança com 34 pontos conquistados. O jogo de volta ocorre no domingo (25).

continua após a publicidade

Títulos de Jardine com o América-MEX

Em menos de dois anos de trabalho, Jardine é o treinador mais vencedor da história do América, tendo conquistado seis títulos nesse período. O brasileiro também busca igualar o feito do Chivas, que venceu o tetracampeonato mexicano entre 1958 e 1962, embora tenha sido comandado por dois treinadores diferentes no período.