Vini Jr em ação pelo Brasil (Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Gabriel Harb • Publicada em 03/07/2024 - 13:49 • Califórnia (EUA)

Vini Jr terminou a temporada europeia como grande candidato ao prêmio de Bola de Ouro, mas o desempenho na Copa América trouxe desconfiança por parte da opinião pública. Críticas a atuações do camisa 7 pela Seleção Brasileira e o peso da Eurocopa nas premiações individuais levantam dúvidas sobre o favoritismo do brasileiro.

➡️ Qual o tamanho da ausência de Vini Jr contra o Uruguai?

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nas redes sociais, torcedores projetaram dificuldades para Vinícius ser eleito o melhor jogador do mundo. Após o empate do Brasil diante da Colômbia, o jogador foi criticado pela partida ruim e pelo cartão amarelo, que o tirou do duelo das quartas de final diante do Uruguai, no próximo sábado (6).

No entanto, apesar dos questionamentos sobre seu futebol, Vini Jr segue sendo favorito a conquistar a Bola de Ouro em 2024. O atacante do Real Madrid é, por muito, o mais cotado nas casas de apostas a levar o prêmio de melhor do mundo.

➡️ ANÁLISE: Brasil joga pouco, paga por muitos erros e entra no mata-mata da Copa América com favoritismo zero

Na bet365, considerada a maior casa de apostas do mundo, a cotação para Vini Jr ser o vencedor da premiação está em 1,53 até esta quarta-feira (3); em seguida vem Jude Bellingham, com cota de 3.25. Ou seja: a probabilidade do brasileiro ser eleito Bola de Ouro é de 65,2%, enquanto as chances do inglês estão em 30,8%.

Além disso, Vinícius ainda lidera rankings especializados que estudam a premiação. Segundo o último levantamento da Score 90, divulgado na última sexta-feira (28), o atacante da Seleção Brasileira mantém a liderança como favorito ao prêmio se melhor do mundo. Apontado como seu principal concorrente, Bellingham perdeu uma posição, sendo ultrapassado por Kylian Mbappé na segunda colocação.