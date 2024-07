Ex-árbitros batem martelo sobre possível pênalti em Vini Jr no jogo contra Colômbia

Lance polêmico: ex-árbitros dizem que foi pênalti de Muñoz em Vini Jr (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 12:30 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira reclamou muito de um possível pênalti de Muñoz em Vini Jr no jogo contra a Colômbia, na terça-feira (2), pela Copa América. O árbitro venezuelano Jesús Valenzuela interpretou como lance normal, e o VAR concordou com a decisão. No entanto, para os ex-árbitros PC Oliveira e Carlos Eugênio Simon foi pênalti. Os dois usaram a mesma expressão: "Claríssimo".

- O toque na bola é do Vini Jr. A entrada do Muñoz é imprudente, atrasada. É pênalti claríssimo. A justiça não foi feita. Foi uma ação imprudente, e o VAR deveria ter chamado para a revisão. O Brasil foi prejudicado - afirmou PC Oliveira, comentarista de arbitragem do Grupo Globo.

Ouvido pelo UOL, Carlos Eugênio Simon vai na mesma linha:

- É pênalti claríssimo. O Vini Jr. toca na bola e o Muñoz acerta só o atacante brasileiro. Ele poderia ter marcado no campo, mas como não deu, o VAR deveria ter sugerido revisão - analisou.

Com o empate em 1 a 1, o Brasil terminou em segundo lugar no Grupo D e vai enfrentar o Uruguai nas quartas de final da Copa América.