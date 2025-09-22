Favorito, Dembélé pode não comparecer à cerimônia da Bola de Ouro? Entenda

A expectativa em torno da cerimônia da Bola de Ouro, marcada para esta segunda-feira (22), ganhou um elemento inesperado: a possibilidade de Ousmane Dembélé, um dos favoritos ao prêmio, não comparecer ao evento em Paris. O motivo está na reprogramação do clássico entre Olympique de Marseille e PSG, válido pela Ligue 1. A partida, adiada devido ao mau tempo na cidade de Marselha, foi remarcada para as 20h (horário local), apenas uma hora antes do início da gala no Théâtre du Châtelet, em Paris.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A decisão segue o regulamento da LFP (Liga Francesa de Futebol), que prevê a realização do jogo no dia seguinte em casos de adiamento. Ainda assim, a coincidência de horários acabou ofuscando a celebração, que conta com indicação de oito jogadores do PSG e do treinador Luis Enrique.

continua após a publicidade

Impacto no elenco PSG

O elenco parisiense viveu uma jornada caótica no domingo (21). A equipe chegou a viajar para Marselha pela manhã, mas no fim da tarde retornou a Paris por motivos de segurança. Nesta segunda, voltaria a embarcar para a cidade onde o clássico será disputado.

A situação colocou em dúvida a presença de Dembélé na premiação, já que boa parte do elenco estará em campo no Vélodrome. Contudo, o craque francês estará presente na cerimônia, uma vez que sequer está relacionada para a partida.

continua após a publicidade

Ousmane Dembélé é um dos principais favoritos a vencer a Bola de Ouro 2025 (Foto: Franck Fife/AFP)

Além de Ousmane, apenas alguns nomes do PSG devem comparecer à cerimônia, como os lesionados Desiré Doué e João Neves, além de Gianluigi Donnarumma — agora no Manchester City e favorito ao Prêmio Yashin de melhor goleiro.

Onde assistir a cerimônia da Bola de Ouro

A transmissão será realizada pela TNT, na TV fechada, e na HBO Max e no YouTube da TNT Sports, no serviço de streaming. ▶️Assista AO VIVO a HBO MAX!

O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.





