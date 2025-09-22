menu hamburguer
Favorito, Dembélé pode não comparecer à cerimônia da Bola de Ouro? Entenda

PSG teve partida adiada para horário próximo da gala da Bola de Ouro

Dembélé comemora gol marcado contra o Real Madrid (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
10:14
A expectativa em torno da cerimônia da Bola de Ouro, marcada para esta segunda-feira (22), ganhou um elemento inesperado: a possibilidade de Ousmane Dembélé, um dos favoritos ao prêmio, não comparecer ao evento em Paris. O motivo está na reprogramação do clássico entre Olympique de Marseille e PSG, válido pela Ligue 1. A partida, adiada devido ao mau tempo na cidade de Marselha, foi remarcada para as 20h (horário local), apenas uma hora antes do início da gala no Théâtre du Châtelet, em Paris.

A decisão segue o regulamento da LFP (Liga Francesa de Futebol), que prevê a realização do jogo no dia seguinte em casos de adiamento. Ainda assim, a coincidência de horários acabou ofuscando a celebração, que conta com indicação de oito jogadores do PSG e do treinador Luis Enrique.

Impacto no elenco PSG

O elenco parisiense viveu uma jornada caótica no domingo (21). A equipe chegou a viajar para Marselha pela manhã, mas no fim da tarde retornou a Paris por motivos de segurança. Nesta segunda, voltaria a embarcar para a cidade onde o clássico será disputado.

A situação colocou em dúvida a presença de Dembélé na premiação, já que boa parte do elenco estará em campo no Vélodrome. Contudo, o craque francês estará presente na cerimônia, uma vez que sequer está relacionada para a partida.

Ousmane Dembélé é um dos principais favoritos a vencer a Bola de Ouro 2025 (Foto: Franck Fife/AFP)
Ousmane Dembélé é um dos principais favoritos a vencer a Bola de Ouro 2025 (Foto: Franck Fife/AFP)

Além de Ousmane, apenas alguns nomes do PSG devem comparecer à cerimônia, como os lesionados Desiré Doué e João Neves, além de Gianluigi Donnarumma — agora no Manchester City e favorito ao Prêmio Yashin de melhor goleiro.

Onde assistir a cerimônia da Bola de Ouro

A transmissão será realizada pela TNT, na TV fechada, e na HBO Max e no YouTube da TNT Sports, no serviço de streaming. ▶️Assista AO VIVO a HBO MAX!

O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.



