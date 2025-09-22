menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Brasileiro entregará a Bola de Ouro para vencedor; afirma jornalista

Ex-craque da Seleção venceu o prêmio em 2005

Seleção Brasileira deu um show no Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraJogadores da Seleção Brasileira reunidos (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 22/09/2025
09:35
  • Matéria
  • Mais Notícias

A cerimônia de premiação da Bola de Ouro e demais troféus da revista "France Football" acontece nesta segunda-feira (22), às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Em meio à expectativa pelo anúncio do novo “melhor do mundo”, surgiu uma novidade: Ronaldinho Gaúcho será o responsável por entregar o principal prêmio da noite.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A informação foi divulgada pelo jornalista Dani Gil, do programa de rádio espanhol "El Partidazo de COPE". Segundo ele, o ex-craque brasileiro — vencedor da Bola de Ouro em 2005 — terá a missão de anunciar e consagrar o eleito da temporada 2024/25.

continua após a publicidade

Onde assistir a cerimônia da Bola de Ouro

A transmissão será realizada pela TNT, na TV fechada, e na HBO Max e no YouTube da TNT Sports, no serviço de streaming. ▶️Assista AO VIVO a HBO MAX!

O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.

continua após a publicidade
O meio campista Rodri foi o vencedor da Bola de Ouro masculina na temporada 2023/24 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
O meio campista Rodri foi o vencedor da Bola de Ouro masculina na temporada 2023/24 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

⚽ Quem são os indicados à Bola de Ouro 2025?

Melhor jogador

  1. Vini Jr. (Real Madrid)
  2. Raphinha (Barcelona)
  3. Dembélé (PSG)
  4. Donnarumma (PSG)
  5. Bellingham (Real Madrid)
  6. Doué (PSG)
  7. Dumfries (Inter de Milão)
  8. Guirassy (Borussia Dortmund)
  9. Haaland (Manchester City)
  10. Gyökeres(Sporting/Arsenal)
  11. Hakimi (PSG)
  12. Harry Kane (Bayern de Munique)
  13. Kvaratskhelia (PSG)
  14. Lewandowski (Barcelona)
  15. Mac Allister (Liverpool)
  16. Lautaro Matinez (Inter de Milão)
  17. Mctominay (Napoli)
  18. Mbappé (Real Madrid)
  19. Nuno Mendes (PSG)
  20. João Neves (PSG)
  21. Pedri (Barcelona)
  22. Cole Palmer (Chelsea)
  23. Michael Olise (Bayern de Munique)
  24. Declan Rice (Arsenal)
  25. Fabian Ruiz (PSG)
  26. Van Dijk (Liverpool)
  27. Salah (Liverpool)
  28. Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
  29. Vitinha (PSG)
  30. Lamine Yamal (Barcelona)

Melhor jogadora

  1. Marta (Orlando Pride)
  2. Amanda Gutierres (Palmeiras)
  3. Lucy Bronze (Chelsea)
  4. Barbra Banda (Orlando Pride)
  5. Aitana Bonmatí (Barcelona)
  6. Sandy Baltimore (Chelsea)
  7. Mariona Caldentey (Arsenal)
  8. Klara Buhl (Bayern de Munique)
  9. Sofia Cantore (Juventus)
  10. Steph Catley (Arsenal)
  11. Melchie Dumornay (Lyon)
  12. Temwa Chawinga (Kansas City Current)
  13. Emily Fox (Arsenal)
  14. Cristiana Girelli (Juventus)
  15. Esther Gonzalez (Gotham)
  16. Caroline Hansen (Barcelona)
  17. Patri Guijarro (Barcelona)
  18. Hannah Hampton (Chelsea)
  19. Pernille Harder (Bayern de Munique)
  20. Lindsey Heaps (Lyon)
  21. Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
  22. Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
  23. Ewa Pajor (Barcelona)
  24. Clara Mateo (Paris FC)
  25. Alessia Russo (Arsenal)
  26. Claudia Pina (Barcelona)
  27. Alexia Putellas (Barcelona)
  28. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
  29. Caroline Weir (Real Madrid)
  30. Leah Williamson (Arsenal)

Troféu Yashin (melhor goleiro)

  1. Alisson (Liverpool)
  2. Yassine "Bono" Bounou (Al-Hilal)
  3. Lucas Chevalier (Lille)
  4. Thibaut Courtois (Real Madrid)
  5. Gianluigi Donnarumma (PSG)
  6. Dibu Martínez (Aston Villa)
  7. Jan Oblak (Atlético de Madrid)
  8. David Raya (Arsenal)
  9. Matz Sels (Nottingham Forest)
  10. Yann Sommer (Inter de Milão)

Troféu Yashin (melhor goleira)

  1. Hannah Hampton (Chelsea)
  2. Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
  3. Cata Coll (Barcelona)
  4. Chiamaka Nnadozie (Brighton)
  5. Daphie Van Domselaar (Arsenal)

Técnico do ano (masculino)

  1. Antonio Conte (Napoli)
  2. Luis Enrique (PSG)
  3. Hansi Flick (Barcelona)
  4. Enzo Maresca (Chelsea)
  5. Arne Slot (Liverpool)

Técnico do Ano (feminino)

  1. Arthur Elias (Brasil)
  2. Sonia Bompastor (Chelsea)
  3. Justine Madugu (Nigéria)
  4. Renée Slegers (Arsenal)
  5. Sarina Wiegman (Inglaterra)
  6. Troféu Kopa (melhor jogador sub-21)
  7. Estêvão (Palmeiras/Chelsea)
  8. Pau Cubarsí (Barcelona)
  9. Ayyoub Bouaddi (Lille)
  10. Desiré Doué (PSG)
  11. Dean Huijsen (Real Madrid)
  12. Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
  13. Rodrigo Mora (Porto)
  14. João Neves (PSG)
  15. Lamine Yamal (Barcelona)
  16. Kenan Yildiz (Juventus)
  17. Troféu Kopa (melhor jogadora sub-21)
  18. Michelle Agyemang (Arsenal)
  19. Linda Caicedo (Real Madrid)
  20. Wieke Kaptein (Chelsea)
  21. Claudia Martinez Ovando (Olimpia)
  22. Vicky Lopez (Barcelona)
  23. Clube do Ano (masculino)
  24. Botafogo
  25. Barcelona
  26. Chelsea
  27. Liverpool
  28. Paris Saint-Germain
  29. Clube do Ano (feminino)
  30. Barcelona
  31. Lyon
  32. Chelsea
  33. Arsenal
  34. Orlando Pride

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias