Grêmio e Internacional empatam pelo Brasileirão feminino

Grêmio e Internacional protagonizaram um Gre-Nal eletrizante na noite desta segunda-feira (28), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino. Em uma partida com quatro gols e muitas chances de ambos os lados, as equipes empataram por 2 a 2 e seguem buscando se afastar da parte de baixo da tabela.

O clássico começou movimentado e, logo aos dois minutos, Belén Aquino aproveitou uma falha da defesa gremista para abrir o placar para o Inter. As Gurias Coloradas se mostravam mais atentas aos vacilos das adversárias, principalmente na saída de bola, e mantiveram a pressão nos primeiros minutos. No entanto, as Mosqueteiras reagiram rapidamente. Aos 20 minutos, Camila Pini cobrou falta lateral e, em um lance confuso dentro da área, a bola passou por toda a defesa colorada e morreu no fundo das redes, empatando o duelo em Novo Hamburgo.

A resposta colorada, porém, veio quase de imediato. Quatro minutos após o empate, Julieta Morales apareceu bem na área e recolocou o Inter em vantagem ainda no primeiro tempo. Com o placar favorável, as Gurias Coloradas administraram o resultado até o intervalo, sonhando com a primeira vitória na competição.

Na segunda etapa, o Grêmio voltou determinado a buscar a igualdade e pressionou as visitantes desde o início. Apesar das boas chances criadas, o gol de empate só saiu aos 34 minutos, novamente com Camila Pini. A camisa 10 subiu mais alto que a defesa colorada e, de cabeça, garantiu um ponto para as Mosqueteiras, frustrando as pretensões do Inter de conquistar seu primeiro triunfo no Brasileirão.

Com o resultado, o Grêmio permanece na 12ª posição, com sete pontos, enquanto o Internacional ocupa a 14ª colocação, com apenas três pontos e ainda sem vencer no campeonato — são três empates em sete jogos. As Gurias Coloradas também seguem sem vencer as rivais gremistas desde 2023.

Na próxima rodada, marcada para o dia 1º de maio, o Internacional recebe o Real Brasília em busca de quebrar finalmente o jejum de vitórias. Já o Grêmio terá um desafio fora de casa: viaja a São Paulo para enfrentar o Corinthians. Ambas as equipes precisam somar pontos para se afastarem da zona de rebaixamento e ganharem fôlego na sequência da competição.