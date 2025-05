Ficha Técnica CHE LIV Premier League 35ª rodada Data e Hora Domingo, 2 de maio de 2025, às 12h30 (de Brasília) Local Stamford Bridge, em Londres (ING) Árbitro Simon Hooper Assistentes Adrian Holmes e Simon Long Var John Brooks Onde assistir

Chelsea e Liverpool se enfrentam neste domingo (4), às 12h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), em clássico válido pela 35ª rodada da Premier League. Os Reds, comandados por Arne Slot, já garantiram o título pela segunda vez na era moderna e não têm mais pretensões na reta final, com a mira apontada apenas para atrapalhar os oponentes e alcançar, ao menos, a marca de 90 pontos - restam oito. Já os Blues, com 60, estão em quinto, e seguem na briga por uma vaga direta à fase de liga da Champions, além de conciliar a disputa nacional com a Conference League. O confronto terá transmissão da ESPN e da Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea x Liverpool

35ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 4 de maio de 2025, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Simon Hooper (árbitro); Adrian Holmes e Simon Long (auxiliares); Tony Harrington (quarto árbitro); John Brooks e Matthew Wilkes (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔵 CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Levi Colwill e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Noni Madueke, Cole Palmer e Pedro Neto; Nicolas Jackson



❌ Desfalques: Wesley Fofana, Omari Kellyman, Marc Guiu e Aaron Anselmino (lesionados); Mykhailo Mudryk (suspenso)

❓ Dúvida: Christopher Nkunku (lesionado)



🔴🔴 LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah, Virgil van Dijk e Kostas Tsimikas; Ryan Gravenberch e Curtis Jones; Mohamed Salah, Harvey Elliott e Cody Gakpo; Luis Díaz



❌ Desfalque: Joe Gomez (lesionado)