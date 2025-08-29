menu hamburguer
Uefa define confrontos após sorteio da Conference League; veja

Competição começa em setembro após o fim da Data Fifa

Troféus da Europa League e Conference League exibidos durante o sorteio dos torneios
imagem cameraTroféus da Europa League e Conference League exibidos durante o sorteio dos torneios (Foto: Frederic Dides/AFP)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
11:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Uefa definiu os confrontos da Conference League após os sorteios da Champions League e da Europa League, nesta sexta-feira (29). A decisão da competição será disputada no dia 27 de maio de 2026, na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha.

Veja como ficou o sorteio da Conference League

  • POTE 1

✅ Time: FIORENTINA
ADVERSÁRIOS
⚽ SK Rapid (F)
⚽ Dynamo Kyiv (C)
⚽ Mainz (F)
⚽ AEK Athens (C)
⚽ Sigma Olomouc (C)
⚽ Lausanne-Sport (F)

✅ Time: AZ ALKMAAR
ADVERSÁRIOS
⚽ Slovan Bratislava (C)
⚽ Crystal Palace (F)
⚽ Jagiellonia (C)
⚽ Drita (F)
⚽ AEK Larnaca (C)
⚽ Shelbourne (C)

✅ Time: SHAKHTAR DONETSK
ADVERSÁRIOS
⚽ Legia Warszawa (C)
⚽ Shamrock Rovers (F)
⚽ Rijeka (C)
⚽ Aberdeen (F)
⚽ Breidablik (C)
⚽ Hamrun Spartans (F)

✅ Time: SLOVAN BRATISLAVA
ADVERSÁRIOS
⚽ AZ Alkmaar (F)
⚽ Rayo Vallecano (C)
⚽ Strasbourg (C)
⚽ KuPS (F)
⚽ Shkëndija (F)
⚽ Häcken (C)

✅ Time: RAPID WIEN
ADVERSÁRIOS
⚽ Fiorentina (C)
⚽ Lech Poznań (F)
⚽ Omonia (C)
⚽ Zrinjski (F)
⚽ Raków (F)
⚽ Universitatea Craiova (C)

✅ Time: LEGIA WARZAWA
ADVERSÁRIOS
⚽ Shakhtar Donetsk (F)
⚽ Sparta Praha (C)
⚽ Celje (F)
⚽ Lincoln Red Imps (C)
⚽ Samsunspor (C)
⚽ Noah (F)

  • POTE 2

✅ Time: SPARTA PRAGA
ADVERSÁRIOS
⚽ Legia Warszawa (F)
⚽ Shamrock Rovers (C)
⚽ Rijeka (F)
⚽ Aberdeen (C)
⚽ Raków (C)
⚽ U. Craiova (F)

✅ Time: DÍNAMO KIEV
ADVERSÁRIOS
⚽ Fiorentina (F)
⚽ Crystal Palace (C)
⚽ Omonia (F)
⚽ Zrinjski (C)
⚽ Samsunspor (F)
⚽ Noah (C)

✅ Time: CRYSTAL PALACE
ADVERSÁRIOS
⚽ AZ Alkmaar (C)
⚽ Dynamo Kyiv (F)
⚽ Strasbourg (F)
⚽ KuPS (C)
⚽ AEK Larnaca (C)
⚽ Shelbourne (F)

✅ Time: LECH POZNAN
ADVERSÁRIOS
⚽ SK Rapid (C)
⚽ Rayo Vallecano (F)
⚽ Mainz (C)
⚽ Lincoln Red Imps (F)
⚽ Sigma Olomouc (F)
⚽ Häcken (C)

✅ Time: RAYO VALLECANO
ADVERSÁRIOS
⚽ Slovan Bratislava (F)
⚽ Lech Poznań (C)
⚽ Jagiellonia (F)
⚽ Drita (C)
⚽ Shkëndija (C)
⚽ Shelbourne (F)

✅ Time: SHAMROCK ROVERS
ADVERSÁRIOS
⚽ Shakhtar Donetsk (F)
⚽ Sparta Praha (C)
⚽ Celje (F)
⚽ AEK Athens (C)
⚽ Breidablik (F)
⚽ Hamrun Spartans (C)

  • POTE 3

✅ Time: OMONIA
ADVERSÁRIOS
⚽ SK Rapid (F)
⚽ Dynamo Kyiv (C)
⚽ Mainz (C)
⚽ Drita (F)
⚽ Raków (C)
⚽ Lausanne-Sport (F)

✅ Time: MAINZ
ADVERSÁRIOS
⚽ Fiorentina (C)
⚽ Lech Poznań (F)
⚽ Omonia (F)
⚽ Zrinjski (C)
⚽ Samsunspor (C)
⚽ U. Craiova (F)

✅ Time: STRASBOURG
ADVERSÁRIOS
⚽ Slovan Bratislava (F)
⚽ Crystal Palace (C)
⚽ Jagiellonia (C)
⚽ Aberdeen (F)
⚽ Breidablik (C)
⚽ Häcken (F)

✅ Time: JAGIELLONIA
ADVERSÁRIOS
⚽ AZ Alkmaar (F)
⚽ Rayo Vallecano (C)
⚽ Strasbourg (F)
⚽ KuPS (C)
⚽ Shkëndija (F)
⚽ Hamrun Spartans (C)

✅ Time: CELJE
ADVERSÁRIOS
⚽ Legia Warszawa (C)
⚽ Shamrock Rovers (F)
⚽ Rijeka (F)
⚽ AEK Athens (C)
⚽ Sigma Olomouc (F)
⚽ Shelbourne (C)

✅ Time: RIJEKA
ADVERSÁRIOS
⚽ Shakhtar Donetsk (F)
⚽ Sparta Praha (C)
⚽ Celje (C)
⚽ Lincoln Red Imps (F)
⚽ AEK Larnaca (C)
⚽ Noah (F)

  • POTE 4

✅ Time: ZRINJSKI
ADVERSÁRIOS
⚽ SK Rapid (C)
⚽ Dynamo Kyiv (F)
⚽ Mainz (F)
⚽ Lincoln Red Imps (C)
⚽ Raków (F)
⚽ Häcken (C)

✅ Time: LINCOLN RED IMPS
ADVERSÁRIOS
⚽ Legia Warszawa (F)
⚽ Lech Poznań (C)
⚽ Rijeka (C)
⚽ Zrinjski (F)
⚽ Sigma Olomouc (C)
⚽ Hamrun Spartans (F)

✅ Time: KuPS
ADVERSÁRIOS
⚽ Slovan Bratislava (C)
⚽ Crystal Palace (F)
⚽ Jagiellonia (F)
⚽ Drita (C)
⚽ Breidablik (F)
⚽ Lausanne-Sport (C)

✅ Time: AEK ATHENS
ADVERSÁRIOS
⚽ Fiorentina (F)
⚽ Shamrock Rovers (C)
⚽ Celje (F)
⚽ Aberdeen (C)
⚽ Samsunspor (F)
⚽ U. Craiova (C)

✅ Time: ABERDEEN
ADVERSÁRIOS
⚽ Shakhtar Donetsk (C)
⚽ Sparta Praha (F)
⚽ Strasbourg (C)
⚽ AEK Athens (F)
⚽ AEK Larnaca (F)
⚽ Noah (C)

✅ Time: DRITA
ADVERSÁRIOS
⚽ AZ Alkmaar (C)
⚽ Rayo Vallecano (F)
⚽ Omonia (C)
⚽ KuPS (F)
⚽ Shkëndija (C)
⚽ Shelbourne (F)

  • POTE 5

✅ Time: BREIDABLIK
ADVERSÁRIOS
⚽ Shakhtar Donetsk (F)
⚽ Shamrock Rovers (C)
⚽ Strasbourg (F)
⚽ KuPS (C)
⚽ Samsunspor (C)
⚽ Lausanne-Sport (F)

✅ Time: SIGMA OLOMOUC
ADVERSÁRIOS
⚽ Fiorentina (F)
⚽ Lech Poznań (C)
⚽ Celje (C)
⚽ Lincoln Red Imps (F)
⚽ Raków (C)
⚽ Noah (F)

✅ Time: SAMSUNSPOR
ADVERSÁRIOS
⚽ Legia Warszawa (F)
⚽ Dynamo Kyiv (C)
⚽ Mainz (F)
⚽ AEK Athens (C)
⚽ Breidablik (F)
⚽ Hamrun Spartans (C)

✅ Time: RAKÓW
ADVERSÁRIOS
⚽ SK Rapid (C)
⚽ Sparta Praha (F)
⚽ Omonia (F)
⚽ Zrinjski (C)
⚽ Sigma Olomouc (F)
⚽ U. Craiova (C)

✅ Time: AEK LARNACA
ADVERSÁRIOS
⚽ AZ Alkmaar (C)
⚽ Crystal Palace (F)
⚽ Rijeka (F)
⚽ Aberdeen (C)
⚽ Shkëndija (C)
⚽ Häcken (F)

✅ Time: SHKËNDIJA
ADVERSÁRIOS
⚽ Slovan Bratislava (C)
⚽ Rayo Vallecano (F)
⚽ Jagiellonia (C)
⚽ Drita (F)
⚽ AEK Larnaca (F)
⚽ Shelbourne (C)

  • POTE 6

✅ Time: HÄCKEN
ADVERSÁRIOS
⚽ Slovan Bratislava (F)
⚽ Rayo Vallecano (C)
⚽ Strasbourg (C)
⚽ Zrinjski (F)
⚽ AEK Larnaca (C)
⚽ Shelbourne (F)

✅ Time: LAUSANNE-SPORT
ADVERSÁRIOS
⚽ Fiorentina (C)
⚽ Lech Poznań (F)
⚽ Omonia (C)
⚽ KuPS (F)
⚽ Breidablik (C)
⚽ Hamrun Spartans (F)

✅ Time: U. CRAIOVA
ADVERSÁRIOS
⚽ SK Rapid (F)
⚽ Sparta Praha (C)
⚽ Mainz (C)
⚽ AEK Athens (F)
⚽ Raków (F)
⚽ Noah (C)

✅ Time: HAMRUN SPARTANS
ADVERSÁRIOS
⚽ Shakhtar Donetsk (C)
⚽ Shamrock Rovers (F)
⚽ Jagiellonia (F)
⚽ Lincoln Red Imps (C)
⚽ Samsunspor (F)
⚽ Lausanne-Sport (C)

✅ Time: NOAH
ADVERSÁRIOS
⚽ Legia Warszawa (C)
⚽ Dynamo Kyiv (F)
⚽ Rijeka (C)
⚽ Aberdeen (F)
⚽ Sigma Olomouc (C)
⚽ U. Craiova (F)

✅ Time: SHELBOURNE
ADVERSÁRIOS
⚽ AZ Alkmaar (F)
⚽ Crystal Palace (C)
⚽ Celje (F)
⚽ Drita (C)
⚽ Shkëndija (F)
⚽ Häcken (C)

Painel com os confrontos da Conference League definidos
Painel com os confrontos da Conference League definidos (Foto: Frederic Dides/AFP)

