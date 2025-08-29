menu hamburguer
Futebol Internacional

Tottenham dá chapéu em Chelsea e anuncia parceiro de Memphis Depay

Clube se reforça com um dos principais nomes do mercado

Desejo do Chelsea, Xavi Simons foi anunciado como novo reforço do Tottenham
imagem cameraDesejo do Chelsea, Xavi Simons foi anunciado como novo reforço do Tottenham (Foto: Divulgação)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
14:06
Atualizado há 1 minutos
  • Mais Notícias

O Tottenham deu chapéu no Chelsea e anunciou a contratação do meia Xavi Simons, parceiro de Memphis Depay na Holanda. O jovem de 22 anos era uma das grandes atrações do mercado após ter brilhado com a camisa do RB Leipzig.

- Estou muito feliz. Sonhava com isso há muito tempo. É um grande clube e quando conversei com o treinador, sabia que era o lugar certo para mim. Vou trazer talento para o time, mas também trabalho duro e disciplina. Vou fazer tudo ao meu alcance para para vencer por esse clube e para os fãs.

No mercado, Xavi Simons era uma das prioridades do Chelsea, mas o Totteham surpreendeu os rivais nas últimas horas e contratar o meia holandês. Técnico dos Spurs, Thomas Frank não poupou elogios ao novo reforço do clube inglês.

- Estou muito satisfeito por termos contratado Xavi. Ele ainda é jovem, mas tem muita experiência e atuou em muitos jogos do nível máximo. Xavi já provou sua habilidade em fazer gols e dar assistências atuando como um dez, mas também como um ponta. Tem um olhar para os seus companheiros para desbloquear defesas.

Revelado pelo PSG, Xavi Simons conquistou destaque ao vestir a camisa do PSV, em 2022/2023, onde fez 19 gols e deu oito assistências em 34 partidas da Eredivisie. Após um ano meteórico, o meia se transferiu para o RB Leipzig para seguir crescendo e se destacando em uma liga de mais peso.

Chelsea dá resposta após chapéu de Tottenham

Após perder Xavi Simons para o Tottenham, o Chelsea está próximo de anunciar a chegada de Facundo Buonanotte, meia do Brighton. O jovem de 20 anos atuou emprestado pelo Leicester na temporada passada e havia sido um dos destaques dos Foxes.

Xavi Simons assina contrato com o Tottenham após ser alvo do Chelsea
Xavi Simons assina contrato com o Tottenham após ser alvo do Chelsea (Foto: Divulgação)

