O Tottenham deu chapéu no Chelsea e anunciou a contratação do meia Xavi Simons, parceiro de Memphis Depay na Holanda. O jovem de 22 anos era uma das grandes atrações do mercado após ter brilhado com a camisa do RB Leipzig.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Estou muito feliz. Sonhava com isso há muito tempo. É um grande clube e quando conversei com o treinador, sabia que era o lugar certo para mim. Vou trazer talento para o time, mas também trabalho duro e disciplina. Vou fazer tudo ao meu alcance para para vencer por esse clube e para os fãs.

continua após a publicidade

No mercado, Xavi Simons era uma das prioridades do Chelsea, mas o Totteham surpreendeu os rivais nas últimas horas e contratar o meia holandês. Técnico dos Spurs, Thomas Frank não poupou elogios ao novo reforço do clube inglês.

- Estou muito satisfeito por termos contratado Xavi. Ele ainda é jovem, mas tem muita experiência e atuou em muitos jogos do nível máximo. Xavi já provou sua habilidade em fazer gols e dar assistências atuando como um dez, mas também como um ponta. Tem um olhar para os seus companheiros para desbloquear defesas.

continua após a publicidade

Revelado pelo PSG, Xavi Simons conquistou destaque ao vestir a camisa do PSV, em 2022/2023, onde fez 19 gols e deu oito assistências em 34 partidas da Eredivisie. Após um ano meteórico, o meia se transferiu para o RB Leipzig para seguir crescendo e se destacando em uma liga de mais peso.

Chelsea dá resposta após chapéu de Tottenham

Após perder Xavi Simons para o Tottenham, o Chelsea está próximo de anunciar a chegada de Facundo Buonanotte, meia do Brighton. O jovem de 20 anos atuou emprestado pelo Leicester na temporada passada e havia sido um dos destaques dos Foxes.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.