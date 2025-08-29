Barcelona não sabe onde mandará jogos na Champions, diz jornal

O Barcelona vive indefinição sobre qual estádio utilizará nas partidas da fase de liga da Champions League. Em meio à reta final das obras do Camp Nou, o clube catalão aguarda liberações oficiais para confirmar se poderá jogar na nova arena. Caso contrário, terá de recorrer ao Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuic, como alternativa. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol "As".

A Uefa já foi informada da preferência do Barça pelo Camp Nou, mas exige que a reforma atinja um estágio avançado e acelere as reformas no novo estádio. Para o jogo contra o Valencia, no dia 14 de setembro, que marca a estreia da equipe de Hansi Flick como mandante em La Liga, o clube deve levar a partida ao Estádio Johan Cruyff, na Catalunha, que tem apenas 6 mil lugares.

Os catalãos não poderão utilizar o lendário estádio e nem Estádio Olímpico de Montjuic, que receberá um show do cantor Post Malone, marcado dois dias antes da partida do Campeonato Espanhol, segundo o "Mundo Deportivo".

O cronograma apertado preocupa a diretoria culé, especialmente porque a primeira rodada da Champions League será disputada entre os dias 16 e 18 de setembro. Para ganhar tempo, a Uefa, entidade que comanda o torneio europeu, permitirá que o Barcelona dispute os primeiros jogos como visitante.

Estágio atual da reforma do Camp Nou Spotify (Foto: Reprodução/Barcelona)

Se o Camp Nou não for liberado até o prazo estipulado pela Uefa (entre 10 e 15 dias da estreia como mandante na Liga dos Campeões), o Barça terá que utilizar o Estádio Olímpico Lluís Companys e a decisão não poderá ser alterada até o fim da fase de grupos, incluindo um eventual playoff eliminatório.

A previsão inicial do Barcelona era estrear no Camp Nou com 60 mil lugares disponíveis, mas os atrasos nas obras impediram que essa meta fosse atingida. Em uma segunda etapa, a expectativa é elevar a capacidade para 45 mil torcedores, abrangendo compromissos posteriores de La Liga e também da Champions. A liberação para 60 mil pessoas, como previsto originalmente, só deve ocorrer em uma fase mais avançada da temporada.

Confira os jogos do Barcelona na fase de liga da Champions

✅ Time: BARCELONA

ADVERSÁRIOS

⚽ PSG (C)

⚽ Chelsea (F)

⚽ Frankfurt (C)

⚽ Club Brugge (F)

⚽ Olympiacos (C)

⚽ Slavia Praga (F)

⚽ Copenhagen (C)

⚽ Newcastle (F)

