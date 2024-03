Bento em treino pelo Athletico (Foto: Divulgação/Athletico-PR)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 12:31 • Milão (ITA)

O goleiro Bento, do Athletico-PR, está próximo de um acerto com a Inter de Milão. Segundo o jornal italiano "Calciomercato", a negociação deve custar valores em torno de 15 milhões de euros à diretoria nerazzurra, que já havia se aproximado do brasileiro em 2023 e demonstrado interesse na compra.

As partes do acordo já estariam apalavradas entre si, mas ainda não há assinatura de documentos. De toda forma, o arqueiro vive grande momento e está inclinado a topar o movimento rumo ao futebol europeu.

A fase de Bento tem sido altamente evidenciada nos últimos anos, o que gerou, além de olhares vindos do Velho Continente, uma atenção especial da Seleção Brasileira. No começo do mês, o goleiro foi convocado por Dorival Júnior para a disputa dos amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

Revelado pelas categorias de base do Athletico, Bento já tem 146 partidas com a camisa rubro-negra, tendo 152 gols sofridos, e 49 jogos sem ser vazado. Além disso, fez parte dos títulos estaduais de 2019, 2020 e 2023, e da Sul-Americana de 2021.

Durante a janela de transferências do último verão europeu, o curitibano também esteve na mira de Benfica e Barcelona. Porém, já lidando com uma pesada saída de Vitor Roque - justamente para o Barça -, a diretoria do Furacão optou por manter o arqueiro em seu elenco, já que é uma peça-chave entre os 11 titulares.

Bento em ação pelo Athletico (Foto: Reprodução)