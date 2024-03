VÍDEO: Thiago Maia revela conversa com Tite e explica afastamento no Flamengo em chegada ao Internacional

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 10:56 • Porto Alegre (RS)

Apresentado no Internacional, Thiago Maia foi questionado sobre sua saída do Flamengo e o afastamento com Tite neste início de temporada. O volante explicou a situação e revelou conversa com o treinador rubro-negro. Assista à declaração no vídeo acima.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Thiago Maia falou sobre Tite e Flamengo em sua apresentação no Internacional (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)