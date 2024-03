VÍDEO: Arteta quer torcida jogando junto do Arsenal por vaga nas quartas da Champions

Copiar Link

Depois da derrota por 1 a 0 em Portugal, o Arsenal vai precisar de uma virada sobre o Porto nesta terça-feira (13) para avançar às quartas de final da Champions League, uma competição que o time inglês está voltando a participar nas últimas temporadas depois de uma longa ausência e um elenco com pouca experiência em torneios internacionais.

Os Gunners estão desde 2010 sem se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões. Com isso, Mikel Arteta, treinador do Arsenal e discípulo de Pep Guardiola, motivou a torcida em entrevista coletiva para apoiar como um 12° jogador para o jogo de volta.

- Traga sua energia, traga seu barulho e vamos fazer isso juntos. Acho que o impacto que eles [a torcida] podem causar amanhã é incrivel. Precisamos desse barulho para jogar todas as bolas conosco - afirmou, Arteta, em coletiva sobre próximo confronto contra o Porto na Champions.

- Também precisamos desse controle emocional para entender que o jogo pode pqssar por certas fases. Precisamos aproveitar os momentos certos - completou.

No jogo de ida das oitavas, no Estádio do Dragão, os portugueses chegaram à vitória graças a um gol do brasileiro Galeno nos acréscimos. Mas de lá para cá, o Arsenal conseguiu assumir a liderança do Campeonato Inglês.

Os gunners almejam manter o ritmo e poder reverter o placar de 1 a 0 da ida para conquistar a tão sonhada 'orelhuda'. A bola vai rolar a partir das 17h (de Brasília), no Emirates Stadium.