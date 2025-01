Bentancur cai sozinho em campo, é retirado e preocupa torcedores em Tottenham x Liverpool

O volante Rodrigo Bentancur foi retirado do gramado da partida entre Tottenham e Liverpool, nesta quarta-feira (8), após cair sozinho. A transmissão da partida não mostrou a situação com detalhes. O lance aconteceu ainda no início do primeiro tempo. A informação dada pelos Spurs conta que o uruguaio está consciente, falando e será encaminhado para um hospital para mais exames.

continua após a publicidade

O que aconteceu com Bentancur?

Aos 7 minutos do primeiro tempo, Bentancur tentou cabeçear uma bola na área sozinho. O jogador, por conta da altura da bola do jogo, teve que dar quase um "peixinho" para trás. O movimento terminou com o uruguaio batendo a cabeça no chão. Após cair no gramado, o jogador não mexeu mais os braços, nem a cabeça de forma aparente na transmissão, apenas as pernas. O jogador foi retirado do gramado pela equipe médica da partida aplaudido pelos jogadores e pela arquibancada.

*Esta matéria será atualizada assim que forem divulgadas novas informações oficiais sobre a condição de Rodrigo Bentancur.

➡️ Reforço do Fluminense foi chamado de ‘jovem Taffarel’ por ídolo do Liverpool

✅ FICHA TÉCNICA

TOTTENHAM X LIVERPOOL

SEMIFINAL - COPA DA LIGA INGLESA

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como estão os clubes?

Sob a liderança de Angelos Postecoglou, o Tottenham busca superar um período de resultados menos expressivos, incluindo dois empates e duas derrotas, após uma vitória notável por 4 a 3 contra o Manchester United. A equipe londrina almeja uma reviravolta para garantir sua vaga na final da competição.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Liverpool, comandado por Arne Slot, mantém uma sequência invicta desde setembro de 2024, reforçando a confiança para o confronto. A equipe vem de um empate com o Manchester United, mantendo sua invencibilidade.