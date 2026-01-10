O Benfica negocia a contratação do atacante André Luiz, revelado pelo Flamengo, junto ao Rio Ave. Após uma oferta inicial rejeitada pelo clube vila-condense, os Encarnados retomaram as negociações e apresentaram nova proposta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões), sendo 12 fixos e três em variáveis por metas. As informações foram divulgadas primeiramente pelo jornal português "A Bola".

André foi mais um entre os vários talentos do Flamengo nos últimos anos que não tiveram muitas oportunidades no time profissional, devido à alta competitividade interna e à presença de jogadores consagrados, sendo obrigado a deixar o Rubro-Negro em pouco tempo para ganhar mais experiência em campo. Com o Manto Sagrado, atuou em apenas nove partidas e marcou um gol.

A escolha de Luiz seguiu o caminho mais comum para brasileiros no futebol europeu, e ele aceitou iniciar a carreira em Portugal de forma gradual. Chegou ao país em 2023, para atuar no Estrela Amadora, ainda emprestado pelo Flamengo. Foi contratado em definitivo em 2024 e, um ano depois, transferiu-se para o Rio Ave, também da primeira divisão portuguesa. Em 2025/26, vive o melhor momento da carreira, com sete gols e cinco assistências em 17 partidas: 1360 minutos ao todo até aqui. Abaixo, veja os números do atleta:

⚔️ 17 jogos

⚽️ 7 gols

🅰️ 5 assistências

🅿️ 12 participações em gols

⏰ 113 mins p/ participar de gol

🧠 5 grandes chances criadas

🔑 18 passes decisivos

💪 107 duelos ganhos

👊 45 faltas sofridas (2.6 /j)

💯 Nota Sofascore 7.49

Ponta-direita de 1,85 m, André Luiz se destaca como um extremo clássico que gosta de cortar para o meio com a perna esquerda para criar oportunidades de ataque. Não é à toa que um dos clubes mais tradicionais do país, o Benfica, demonstra interesse em investir no jovem de 23 anos. Caso a negociação seja concretizada, o Flamengo poderá receber uma porcentagem do montante final, em razão do mecanismo de solidariedade da Fifa, que assegura uma compensação ao clube formador do atleta.

André Luiz treina pelo Rio Ave durante a temporada 2025/26 (Foto: Divulgação/Rio Ave)

Além do Garoto do Ninho, segundo o jornal "A Bola", o Benfica também demonstra interesse na contratação de Wesley, de 20 anos, do Al-Nassr e revelado pelo Corinthians, e de Zuriko Davitashvili, de 24 anos, atacante do Saint-Étienne.

