Benfica e Leverkusen se encontram na Champions em temporada 'turbulenta'

Benfica e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. As equipes carregam diversas semelhanças na atual fase da temporada. Além de estarem em momento ruim no torneio continental, os clubes estão em período de reconstrução após troca de técnicos.

Bruno Lage ⬇️ José Mourinho ⬆️

José Mourinho assumiu o Benfica há pouco menos de dois meses, em setembro, para escrever uma nova história no futebol português. O técnico de 62 anos, com muita história no futebol europeu, foi anunciado após a demissão de Bruno Lage, retirado do cargo depois da derrota por 3 a 2 para o Qarabag na Champions League.

Desde então, os Encarnados ganharam um novo respiro no Campeonato Português e na Taça de Portugal. Atualmente, a equipe do "Special One" ocupa a terceira colocação da liga, com 24 pontos, quatro a menos que o líder Porto.

Porém, a Liga dos Campeões ainda é um problema: na 35ª colocação, o Benfica tem a segunda pior campanha na fase de liga e vai em busca de um milagre para classificar à próxima fase. Com José Mourinho, o clube português foi derrotado pelo Chelsea, por 1 a 0, e para o Newcastle, por 3 a 0, ambos fora de casa. Agora, o jogo contra o Leverkusen pode levar o time à luz.

José Mourinho anunciado como treinador do Benfica (Foto: Divulgação/SL Benfica)

Ten Hag ⬇️ Kasper Hjulmand ⬆️

Do outro lado, o Bayer Leverkusen também iniciou a temporada com troca de treinador. Os alemães anunciaram o técnico Kasper Hjulmand, que chegou para substituir Erik ten Hag, demitido após apenas três jogos oficiais no comando do clube alemão.

Hjulmand estava sem clube desde a sua saída da seleção dinamarquesa, em 2024, após a disputa da Eurocopa. No comando da Dinamarca, viveu o ponto alto da carreira ao alcançar a semifinal da Euro 2021, a primeira do país desde 1992.

A demissão de Erik ten Hag foi oficializada no dia 1º de setembro, encerrando uma passagem relâmpago no Leverkusen. O treinador holandês havia sido escolhido para suceder Xabi Alonso, que partiu rumo ao Real Madrid. Porém, sua gestão não durou mais do que dois meses.

Durante a pré-temporada, acumulou resultados decepcionantes, como derrotas para o Chelsea e para o sub-20 do Flamengo, no Rio de Janeiro. Nos jogos oficiais, apesar da vitória sobre o Sonnenhof Grossaspach pela Copa da Alemanha, a equipe tropeçou nas duas primeiras rodadas da Bundesliga, sendo derrotada pelo Hoffenheim e empatando contra o Werder Bremen após abrir dois gols de vantagem.

Técnico Kasper Hjulmand durante a partida entre Dinamarca e França (Foto: Paul Ellis/AFP)

Benfica x Leverkusen pela Champions League

Benfica e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), em partida válida pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. O confronto será disputado no Estádio da Luz, em Lisboa (POR), com transmissão da HBO Max.

