Raphinha ironiza seleção ideal da temporada do FIFPro

A FIFPro, maior associação de jogadores de futebol profissional do mundo, anunciou sua seleção ideal da temporada 2024/25. O Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões da UEFA, dominou a lista com o maior número de representantes. Apesar disso, a escolha dos melhores onze do mundo gerou controvérsias e reações de jogadores que ficaram fora da equipe, entre eles o brasileiro Raphinha, do Barcelona.

O atacante era um dos oito indicados ao setor ofensivo, ao lado de nomes como Dembélé, Haaland, Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo, Salah e Lamine Yamal. A votação entre atletas resultou em um esquema 3-4-3, com Dembélé, Mbappé e Lamine Yamal ocupando as vagas no ataque. A exclusão de Raphinha chamou atenção, especialmente após o desempenho de destaque do jogador na última temporada com o Barcelona.

Em tom irônico, o brasileiro utilizou suas redes sociais para relembrar os títulos conquistados em 2024/25 — La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha — e para destacar suas estatísticas individuais. Ele registrou 30 participações em gols no Campeonato Espanhol, 22 na Liga dos Campeões e um total de 60 ao longo da temporada. O jogador afirmou estar orgulhoso dos números alcançados e deixou implícito o descontentamento por não ser lembrado entre os melhores do mundo.

Stories de Raphinha após ficar de fora da seleção da FifPro (Fotos: Reprodução/Instagram)

Reconhecimento abaixo das expectativas

Os prêmios individuais têm sido menos generosos com Raphinha, que viveu uma das melhores fases da carreira no último ano. Mesmo com atuações decisivas pelo Barcelona, o atacante terminou apenas na quinta colocação na votação da Bola de Ouro de 2025. A nova temporada, por outro lado, começou de forma mais difícil, com o jogador enfrentando problemas físicos e lutando para recuperar o ritmo ideal.

A ausência na seleção da FIFPro reforçou a percepção de que o desempenho de Raphinha, embora elogiado dentro de campo, ainda não tem recebido o reconhecimento proporcional nas votações internacionais. Entre ironias e mensagens nas redes, o brasileiro mostra que continua determinado a transformar as ausências em motivação para seguir entre os protagonistas do futebol europeu.

Raphinha comemora vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

