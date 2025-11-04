Raphinha ironiza seleção ideal da temporada do FIFPro
Brasileiro do Barcelona recorda títulos e números da temporada passada após ficar fora do time ideal
A FIFPro, maior associação de jogadores de futebol profissional do mundo, anunciou sua seleção ideal da temporada 2024/25. O Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões da UEFA, dominou a lista com o maior número de representantes. Apesar disso, a escolha dos melhores onze do mundo gerou controvérsias e reações de jogadores que ficaram fora da equipe, entre eles o brasileiro Raphinha, do Barcelona.
O atacante era um dos oito indicados ao setor ofensivo, ao lado de nomes como Dembélé, Haaland, Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo, Salah e Lamine Yamal. A votação entre atletas resultou em um esquema 3-4-3, com Dembélé, Mbappé e Lamine Yamal ocupando as vagas no ataque. A exclusão de Raphinha chamou atenção, especialmente após o desempenho de destaque do jogador na última temporada com o Barcelona.
Em tom irônico, o brasileiro utilizou suas redes sociais para relembrar os títulos conquistados em 2024/25 — La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha — e para destacar suas estatísticas individuais. Ele registrou 30 participações em gols no Campeonato Espanhol, 22 na Liga dos Campeões e um total de 60 ao longo da temporada. O jogador afirmou estar orgulhoso dos números alcançados e deixou implícito o descontentamento por não ser lembrado entre os melhores do mundo.
Reconhecimento abaixo das expectativas
Os prêmios individuais têm sido menos generosos com Raphinha, que viveu uma das melhores fases da carreira no último ano. Mesmo com atuações decisivas pelo Barcelona, o atacante terminou apenas na quinta colocação na votação da Bola de Ouro de 2025. A nova temporada, por outro lado, começou de forma mais difícil, com o jogador enfrentando problemas físicos e lutando para recuperar o ritmo ideal.
A ausência na seleção da FIFPro reforçou a percepção de que o desempenho de Raphinha, embora elogiado dentro de campo, ainda não tem recebido o reconhecimento proporcional nas votações internacionais. Entre ironias e mensagens nas redes, o brasileiro mostra que continua determinado a transformar as ausências em motivação para seguir entre os protagonistas do futebol europeu.
