O jornal espanhol "Diario AS" destacou nesta terça-feira (4) que o atacante Endrick pode deixar o Real Madrid em janeiro para atuar por empréstimo no Lyon, da França. Segundo a publicação, o jovem brasileiro já teria dado o "sim" ao projeto do clube francês após conversas diretas com o técnico Paulo Fonseca, que o convenceu da importância de jogar regularmente nesta fase de sua carreira.

O veículo afirma que o atacante vê o Lyon como o "lugar ideal" para seguir em evolução e manter ritmo competitivo antes da Copa do Mundo de 2026. Endrick teria deixado claro que não deseja ser reserva em outro clube europeu – prefere disputar minutos reais, mesmo fora do Real Madrid. O Lyon, que participa da Liga Europa e conta com carências no ataque, se encaixa no perfil buscado pelo brasileiro.

Endrick comemora gol do Real Madrid contra o Leganés (Foto: Javier Soriano/AFP)

Lyon, o destino ideal para Endrick

De acordo com o AS, Fonseca garantiu a Endrick que ele será peça-chave no sistema ofensivo da equipe. O treinador português pretende utilizá-lo como titular imediato, já que o uruguaio Satriano, contratado recentemente, não rendeu o esperado, e o principal atacante do elenco, Fofana, segue lesionado. Essa condição teria sido determinante para o aval do jovem de 19 anos ao projeto francês.

O empréstimo também é visto com bons olhos pelo Real Madrid, que quer preservar o desenvolvimento do atleta. O clube merengue entende que a concorrência no setor ofensivo – com Mbappé, Rodrygo, Vinicius Jr. e o jovem Gonzalo, nome de confiança de Xabi Alonso – poderia limitar o tempo de jogo do ex-Palmeiras. O objetivo é evitar que o investimento feito em sua contratação e salário se torne estagnado.

Endrick, por sua vez, vê no Lyon um ambiente favorável. Além das boas conversas com Fonseca, o atacante se mostrou animado com a forte tradição de brasileiros no clube. Ao todo, 28 jogadores do país já passaram pelo Olympique, entre eles Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Thiago Mendes, Élber e Juninho Pernambucano, todos com trajetórias marcantes na França.

O acordo entre os clubes ainda depende de ajustes contratuais e da definição da duração do empréstimo. No entanto, o AS aponta que há otimismo em todas as partes e que o "futuro de Endrick está cada vez mais claro".