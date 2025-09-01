menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Após vexame contra o Flamengo e três jogos oficiais, time europeu demite técnico

Neerlandês deixa deixa o comando técnico após dois meses de cargo

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-TEN HAG
imagem cameraErik ten Hag, ex-técnico do Bayer Leverkusen (Foto: Ina Fassbender/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 01/09/2025
07:54
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A curta passagem de Erik ten Hag pelo Bayer Leverkusen chegou ao fim nesta segunda-feira (1º). O treinador de 55 anos foi demitido com apenas dois meses de cargo, após comandar a equipe em três partidas oficiais na temporada 2025/26.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Contratado para substituir Xabi Alonso, que deixou o clube alemão rumo ao Real Madrid após o fim do ciclo de Carlo Ancelotti — agora técnico da Seleção Brasileira —, Ten Hag assumiu o comando no início de julho. Durante a pré-temporada, acumulou resultados insatisfatórios, incluindo derrotas para o Chelsea e a equipe sub-20 do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Em competições oficiais, o Leverkusen venceu o modesto Sonnenhof Grossaspach por 4 a 0 na Copa da Alemanha, mas tropeçou nas duas rodadas iniciais da Bundesliga. Foi derrotado pelo Hoffenheim por 2 a 1; e empatou por 3 a 3 com o Werder Bremen, após abrir dois gols de vantagem.

Futuro do Bayer Leverkusen 🔴⚫

A direção do clube, conhecida como "Onze da Fábrica", já demonstrava insatisfação com o desempenho do treinador antes do início da temporada. O neerlândes foi contratado após uma passagem irregular pelo Manchester United, entre julho de 2022 e outubro de 2024. Embora a multa rescisória de Ten Hag não tenha sido divulgada, a diretoria alemã decidiu pela rescisão do contrato antes mesmo da pausa para a Data Fifa de setembro.

Rogier Meijer, auxiliar-técnico, comandará o treinamento desta terça-feira (2). O Leverkusen volta a campo apenas no dia 12 de setembro, contra o Eintracht Frankfurt, pela terceira rodada da Bundesliga.

FBL-GER-BUNDESLIGA-BREMEN-LEVERKUSEN
Erik ten Hag em partida pelo Bayer Leverkusen contra o Werder Bremen na Bundesliga (Foto: Ibrahim OT/AFP)

