Benfica descarta negociar Rollheiser; decisão frustra Botafogo e Santos

Benjamín Rollheiser se tornou um dos grandes alvos dos clubes brasileiros no mercado. No entanto, apesar das poucas oportunidades para o argentino no Benfica, o clube português não pretende negociar o jogador — o que frustrou Botafogo e Santos, principais interessados no atleta. A informação foi publicada inicialmente pelo Uol.

Segundo a matéria do portal, o objetivo de ambas equipes era contar com Rollheiser por empréstismo, o que foi descartado pelo Benfica. Duas semanas atrás, a equipe recusou uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,6 milhões na cotação atual), vinda de um clube da MLS. Além disso, na última janela, Corinthians e RB Bragantino também tiveram interesse na contratação dele.

Mesmo com pouco espaço na equipe, Rollheiser se diz feliz e quer permanecer no Benfica. O argentino de 24 anos é conhecido por sua polivalência e pode atuar como volante, meia-atacante e ponta-direita, mas tem a concorrência de Aursnes, Kökcü e Di María.

Números de Rollheiser no Benfica

Ao longo de sua passagem no Benfica, Rollheiser disputou apenas 10 jogos, divididos entre Champions League, Campeonato Português e Taça de Portugal. Por lá, balançou as redes uma vez e deu uma assistência.

Benjamín Rollheiser em campo durante jogo do Benfica (Foto: Divulgação/Benfica)

Dentro do Benfica, entende-se que Rollheiser terá mais oportunidades em breve. O atleta chegou ao time em janeiro deste ano, após ser comprado por 9 milhões de euros (R$ 55,4 milhões), junto ao Estudiantes, da Argentina.