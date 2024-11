Gyökeres provoca brasileiro: ‘Se não consegue criar sua comemoração’

Sensação do futebol europeu, Viktor Gyökeres, do Sporting, se irritou com Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, por provocação durante duelo entre as equipes na Champions League. Na ocasião, o brasileiro imitou a celebração do atacante, que não escondeu a irritação pós-jogo.

Sporting 1x5 Arsenal

O Arsenal venceu o Sporting por 5 a 1 na terça-feira (26), em jogo válido pela quinta rodada da Champions League, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Com dois gols de jogadores brasileiros, Gabriel Magalhães e Martinelli, os ingleses também balançaram as redes com Havertz, Saka e Trossard. O time português descontou com Gonçalo Inácio.

O primeiro tempo da partida terminou com uma cena curiosa de Gabriel Magalhães. Após marcar o terceiro gol da equipe, aos 46 minutos do segundo tempo, o zagueiro comemorou de forma igual a Gyökeres, atacante sueco do Sporting, jogador com mais gols no futebol mundial em 2024.

Em tom de provocação, o artilheiro comentou que o zagueiro pode imitar o gesto, visto que Gabriel não tem uma comemoração definida.

- Não sabia que ele tinha feito, mas é curioso que goste da minha comemoração. Está à vontade para usar, se não consegue criar sua própria comemoração - disse Gyökeres ao canal "Viaplay".

