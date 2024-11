Técnico do Bayern critica novo formato da Champions: ‘Não entendo’

O Bayern de Munique venceu o PSG por 1 a 0, em jogo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Vincente Kompany, técnico da equipe alemã, questionou o novo formato da competição na entrevista pós-jogo.

Bayern 1x0 PSG

A disparidade entre os elencos não foi vista no gramado da Allianz Arena. Mesmo com mais poderio com relação ao PSG, o Bayern teve dificuldades para criar muitas chances de perigo em casa. O único gol da partida foi de Kim Min-jae, após cobrança de escanteio e falha do goleiro Safonov.

Após a vitória, Kompany assumiu que não acompanha a classificação com grande importância, visto que não entendeu o novo modelo adotado nesta temporada da Champions League.

- Não olho para a tabela porque, honestamente. Ainda não a entendo. O importante é atingir nossa meta. Se vencermos os jogos restantes, temos uma chance de ficar entre os oito primeiros - desabafou o técnico.

Com o resultado, o Bayern chegou ao 11º lugar, com nove pontos em cinco jogos. No momento, está um ponto atrás dos oito primeiros colocados. Por outro lado, o PSG está em 26º, com quatro pontos, com três partidas restantes na primeira fase.

Novo formato

A Uefa decidiu mudar o formato da Champions League para a temporada 2024-25. A fase de grupos tem 36 participantes, ao invés dos 32 habituais dos últimos anos. Cada equipe disputa oito partidas, sendo quatro como mandante e quatro como visitante, contra oito times diferentes, sendo dois de cada pote. Os oito times de melhor campanha avançam direto às oitavas de final; os colocados entre a 9ª e a 24ª posição vão à fase de 16 avos; e os colocados entre a 25ª e a 36ª posição são eliminados.

