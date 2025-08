O Betis tem Antony como o objetivo número um na janela de transferências, mas monitora alternativas caso não contrate o brasileiro. Segundo o "Marca", os espanhóis estão focados na proposta por empréstimo com opção de compra ao Manchester United.

Nesse momento, Antony segue o plano desenhado pelo Betis e por seu entorno de recusar ofertas que surjam gradualmente. O jogador acredita que o clube espanhol tem o ambiente apropriado para ser protagonista e buscar uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

O Manchester United não conta com Antony, e o brasileiro ficou fora da turnê dos Diabos Vermelhos na pré-temporada. O atacante segue treinando de forma separada do elenco principal dos ingleses comandados por Ruben Amorim.

Caso o Manchester United não ceda a proposta do Betis por Antony, os espanhóis devem buscar um novo nome até o fim do mês. No elenco, Manuel Pellegrini conta com Pablo Fornals e Pablo García, que conseguem fazer a função de um ponta pelo lado direito.

