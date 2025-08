O Burnley, da Premier League, mira a contratação do meia Christian Eriksen, ex-jogador do Manchester United. Após o acesso da Championship, a equipe busca construir um elenco visando a permanência na elite do futebol inglês, segundo o "Daily Mail".

O dinamarquês está livre no mercado após o fim de seu contrato com os Diabos Vermelhos após o encerramento da última temporada. O Burnley já fez contatos iniciais por Eriksen e espera por um desfecho positivo com o veterano de 33 anos nas próximas semanas.

Recentemente, Eriksen recusou uma investida do Wrexham, que disputará a Championship após conseguir três acessos consecutivos. A equipe do País de Gales possui investimento de Ryan Reynolds, ator de Holywood famoso por interpretar o personagem do Deadpool.

Na janela de transferências, o dinamarquês também recebeu ofertas de clubes da Turquia, como Fenerbahce, Besiktas e Trabzonspor. No entanto, o atleta pretende seguir atuando no lado oeste da Europa.

O Burnley enfrenta a concorrência de clubes da Alemanha e da Espanha, mas a equipe de Scott Parker está disposta a investir. Na atual janela de transferências, os ingleses já gastaram mais de 60 milhões de libras (R$ 439 milhões) em oito jogadores.

