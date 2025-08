Ruben Amorim expõe tecnologia para monitorar elenco do United

Motivado a alavancar a intensidade dos treinos e monitorar os esforços dos jogadores, o Manchester United implementou uma nova tecnologia para a temporada 2025/26. Tratam-se de coletes rastreadores, que são capazes de registrar dados específicos de performance e, inclusive, prevenir lesões. Além disso, Ruben Amorim, técnico dos Red Devils, revelou ao jornal "The Telegraph" que a novidade será utilizada para disciplinar o elenco.

O jornal inglês foi o veículo a expor o uso dos coletes rastreadores com a "cinemática em tempo real" por parte do Manchester United. A inovação é capaz de entregar ao treinador português cinco milhões de pontos de dados ao vivo 100% precisos durante o período de 90 minutos. Com esta tecnologia, Ruben Amorim prometeu expor quem estiver de "preguiça" durante os treinos.

- Se você não treinar da maneira certa, tenho imagens para mostrar. E mostro na frente de todo mundo. Então, estou sempre em cima (dos jogadores). Espero entrar numa fase em que eu não precise fazer nada, porque eles (atletas) vão pressionar uns aos outros - revelou o treinador.

Nova tecnologia adquirida pelo Manchester United, os coletes rastreadores de GPS "Apex 2.0" da STATSports não serão utilizados somente nos treinamentos, mas também nos jogos realizados em Old Trafford a partir da temporada 2025/26.

Tolerância zero no United mesmo sem a tecnologia

Mesmo antes de adquirir o serviço dos coletes rastreadores, Ruben Amorim ficou marcado pela cobrança e a tolerância curta para situações de indisciplina e falta de esforço no dia-a-dia. Isso ficou evidente com os empréstimos de Marcus Rashford. Em janeiro para o Aston Villa e agora para o Barcelona. Outra situação similar é a de Alejandro Garnacho, que está fora dos planos para a temporada 2025/26 e procura novo clube.

