O zagueiro Nino chegou ao Brasil nesta segunda-feira (8) durante a pausa do calendário russo para passar as férias. A presença do jogador no país reacendeu a movimentação do Fluminense, que mantém o defensor do Zenit como primeiro alvo para a temporada de 2026. Jogador também é alvo de outros clubes do país e da Europa.

A estratégia do Flu permanece a mesma: esperar o fim da Copa do Brasil para procurar o Zenit de forma oficial. Até agora, o time russo não apresentou disposição para negociar, mas o Fluminense conta com o interesse do próprio jogador em retornar como ponto favorável em uma nova tentativa.

O clube já iniciou conversas com o jogador, que tem desejo em retornar à equipe. O Fluminense nunca quis perder o Nino, capitão do título da Libertadores em 2023. A saída era um desejo do jogador, que tinha vontade de jogar na Europa. No entanto, o zagueiro deseja retornar ao Brasil por questões familiares - Nino tem dois filhos pequenos e deseja, juntamente à esposa, mais apoio e auxílio.

Internamente, o Fluminense já iniciou tratativas sobre o planejamento de 2026 após reunião no fim da semana passada. Nino é, até o momento, o único nome tratado como alvo prioritário. Outras negociações só vão andar após a definição da Copa do Brasil, em que o clube encara o Vasco nos dias 11 e 14, no Maracanã.

A negociação junto ao Zenit não é simples, a exemplo de outros jogadores que tentaram sair do clube, como foi o caso de Wendel com o Botafogo. Inclusive, não é a primeira vez que o Flu tenta repatriar o zagueiro Nino. Em julho, os dirigentes abriram conversas com os russos, mas sem sucesso.

A chegada do zagueiro ao país não significa avanço nas negociações, mas cria o ambiente necessário para que o Fluminense intensifique o processo assim que sua temporada atual for encerrada.

Nino se consolidou como um dos jogadores mais vitoriosos de sua geração no Fluminense. Pelo clube, conquistou seis títulos, incluindo duas edições do Campeonato Carioca (2022 e 2023), além da Taça Rio (2020) e da Taça Guanabara (2022), sendo peça fundamental em todas as campanhas. Sua liderança também foi reconhecida quando assumiu a braçadeira de capitão após a aposentadoria de Fred, reforçando seu papel central no elenco tricolor.

O auge de sua passagem aconteceu em 2023, quando Nino ergueu como capitão o título inédito da Libertadores, coroando uma atuação marcante na final contra o Boca Juniors. Além da conquista continental, o zagueiro ainda participou do vice-campeonato mundial e deixou o clube em janeiro de 2024 após cinco anos, somando 244 jogos, 13 gols e um legado consolidado como um dos maiores defensores da história do clube.

