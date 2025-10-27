Bellingham responde Lamine Yamal após El Clásico: 'Falar é fácil'
Autor de um dos gols da vitória do Real Madrid provocou a joia de 18 anos
- Matéria
- Mais Notícias
O clássico entre Real Madrid e Barcelona, realizado no domingo (26), paralisou o futebol internacional. Após as diversas polêmicas e provocações que esquentaram o El Clásico, Jude Bellingham deu uma resposta às declarações de Lamine Yamal. Autor de um dos gols da vitória merengue sobre os catalães, o meia inglês ironizou a joia de 18 anos.
Relacionadas
- Fora de Campo
Capitão do ‘7 a 1’ revela bastidor da goleada e se desculpa com brasileiros
Fora de Campo27/10/2025
- Futebol Internacional
Real Madrid x Barcelona: saiba quem é o brasileiro ‘preferido’ de Ancelotti
Futebol Internacional27/10/2025
- Futebol Internacional
Torcida do Bayern expulsa ídolo por caso de suicídio de ex-namorada
Futebol Internacional27/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Falar é fácil. Hala Madrid (vamos, Madrid) sempre!disse Bellingham em post no Instagram, após declarações de Lamine Yamal
Durante a semana, Yamal provocou o Real Madrid em transmissão da Kings League Espanha ao falar que os rivais têm a prática de "roubar e reclamar". A declaração incendiou o clássico, com grande repercussão, principalmente em Madri e no vestiário dos Merengues. Em campo, o camisa 10 do Barcelona teve atuação apagada e viu Mbappé e Bellingham marcarem na vitória por 2 a 1 da equipe madrilenha.
Apesar da resposta de Bellingham, outros jogadores do Real Madrid tiveram conversas ácidas com Yamal antes do apito final no El Clásico. Durante o jogo, Vini Jr cutucou ao falar que o jovem estava apenas passando para trás, provocando o desempenho pouco inspirado do camisa 10 do Barcelona.
Um princípio de confusão havia iniciado no banco de reservas e que só aumentou após o fim do jogo. Carvajal disse a Lamine que, se ele falar demais, terá que engolir a culpa da derrota de hoje. Irritado, Yamal começou a provocar os jogadores do Real Madrid. Quando Vini Jr passou pelo caminho, o brasileiro fez o gesto de "fala muito" e Lamine o chamou ao vestiário para lutar, e Vinicius aceitou o desafio, mas ambos são impedidos pelos companheiros.
Como foi Real Madrid x Barcelona?
O início foi movimentado, com o Barça quase abrindo o placar após erros na saída de bola dos merengues, e o Real respondendo com um pênalti revertido. Aos 22 minutos, Kylian Mbappé, em passe de Jude Bellingham, abriu o placar em condição legal, após ter um gol anulado minutos antes por impedimento.
O Barcelona empatou aos 38 minutos, com Fermín López aproveitando erro de Arda Güler na intermediária. Mas o Real voltou à frente ainda no primeiro tempo, quando Éder Militão escorou cruzamento de Vinícius Júnior e a bola sobrou para Bellingham marcar. Mbappé ainda teve um pênalti defendido por Szczęsny no início da segunda etapa, e o Real desperdiçou outras chances de ampliar.
Nos minutos finais, o Barcelona se lançou ao ataque, mas parou na boa atuação defensiva do rival. Lamine Yamal tentou criar jogadas, porém sem sucesso, e Pedri acabou expulso por falta dura em Tchouameni. A vitória por 2 a 1 consolidou o Real Madrid no topo da La Liga.
O Real Madrid retorna aos gramados no sábado (1), às 17h (de Brasília), para encarar o Valencia, no Mestalla, pela 11ª rodada de La Liga. Pela mesma competição, no domingo, às 14h30 (de Brasília), o Barcelona recebe o Elche, no Estádio Olímpico Lluís Companys.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias