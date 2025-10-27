Capitão do '7 a 1' revela bastidor da goleada e se desculpa com brasileiros
Defensor foi o capitão da Alemanha na Copa do Mundo de 2014
- Matéria
- Mais Notícias
Em entrevista ao portal UOL, o ex-jogador Philipp Lahm foi questionado sobre a histórica goleada da Alemanha sobre o Brasil, por 7 a 1, na Copa do Mundo de 2014. O alemão se compadeceu com a dor brasileira e respondeu à pergunta com respeito e bom humor. O ex-jogador é lenda do Bayern de Munique e foi o capitão da Alemanha na Copa do Mundo de 2014.
Denílson vê Cruzeiro prejudicado em duelo contra o Palmeiras: ‘Foi o que vi’
Fora de Campo
Palmeiras ou Cruzeiro? Rizek diz quem teve motivos para reclamar da arbitragem
Fora de Campo
Felipe Melo é sincero sobre polêmica em Palmeiras x Cruzeiro: ‘Tem que ser realista’
Fora de Campo
▶️VÍDEO: Todos os gols de Philipp Lahm no Campeonato Alemão
- Desculpe por isso (brincou). Para nós, dava para sentir claramente a grande decepção no estádio, o que é totalmente compreensível. Afinal, era a equipe da casa, numa semifinal, e perder por um placar assim? Aquela atmosfera… Eu entendo perfeitamente o quanto foi doloroso, porque nós também já perdemos uma semifinal aqui na Alemanha, e sabemos como é amargo ser eliminados em casa - respondeu ao UOL.
- Mas esse respeito pelos brasileiros — e também o respeito dos torcedores em relação a nós — isso ainda me emociona até hoje, sinceramente… Já no intervalo, quando estava 5 a 0, a conversa entre nós foi: queremos continuar jogando do mesmo jeito. Não para humilhá-los, mas justamente para mostrar que temos grande respeito por eles. Ou seja, sem relaxar, continuando a levar o jogo a sério. Leve meu pedido de desculpas ao Brasil - finalizou.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias