Em entrevista ao portal UOL, o ex-jogador Philipp Lahm foi questionado sobre a histórica goleada da Alemanha sobre o Brasil, por 7 a 1, na Copa do Mundo de 2014. O alemão se compadeceu com a dor brasileira e respondeu à pergunta com respeito e bom humor. O ex-jogador é lenda do Bayern de Munique e foi o capitão da Alemanha na Copa do Mundo de 2014.

- Desculpe por isso (brincou). Para nós, dava para sentir claramente a grande decepção no estádio, o que é totalmente compreensível. Afinal, era a equipe da casa, numa semifinal, e perder por um placar assim? Aquela atmosfera… Eu entendo perfeitamente o quanto foi doloroso, porque nós também já perdemos uma semifinal aqui na Alemanha, e sabemos como é amargo ser eliminados em casa - respondeu ao UOL.

- Mas esse respeito pelos brasileiros — e também o respeito dos torcedores em relação a nós — isso ainda me emociona até hoje, sinceramente… Já no intervalo, quando estava 5 a 0, a conversa entre nós foi: queremos continuar jogando do mesmo jeito. Não para humilhá-los, mas justamente para mostrar que temos grande respeito por eles. Ou seja, sem relaxar, continuando a levar o jogo a sério. Leve meu pedido de desculpas ao Brasil - finalizou.

