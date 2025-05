Titular do Real Madrid é cobrado por mau desempenho na temporada

Titular do Real Madrid, Jude Bellingham é cobrado por conta do mau desempenho na temporada em comparação com o ano anterior. Segundo o "Marca", o inglês foi pauta em diversas reuniões realizadas internamente no clube espanhol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Tanto os dirigentes, quanto a comissão técnica buscam explicação para a brusca queda de rendimento e pedem uma explicação ao atleta. Bellingham foi avisado que desejam o retorno do atleta que assombrou o mundo do futebol em seu início no Real Madrid.

continua após a publicidade

Nas últimas semanas, Ancelotti chegou a ter uma conversa com o inglês para entender se havia algum problema extracampo. O treinador buscava uma resposta de Bellingham, embora algumas atitudes do meia durante as partidas tenham sido reprovadas pelo Real Madrid,

Internamente, existia a expectativa do desenvolvimento da liderança do inglês diante do elenco em sua segunda temporada, o que não foi visto. Ainda assim, os dirigentes confiam no retorno da melhor versão de Bellingham, mas a cobrança do Real Madrid é equivalente ao dinheiro investido em sua contratação e ao peso que tem no plantel.

continua após a publicidade

Veja queda de rendimento de Bellingham no Real Madrid

Na temporada passada, Bellingham teve um impacto imediato no Real Madrid e chegou a ser cotado para conquistar a Bola de Ouro. Em 43 partidas, o atleta marcou 23 gols e contribuiu com 13 assistências.

No entanto, o inglês não conseguiu manter o mesmo nível na temporada em que o clube merengue não conquistou títulos. Em 50 jogos, o jogador marcou 13 gols e contribuiu com 14 assistências, embora ainda faltem duas partidas por fazer. Ainda assim, os números revelam uma queda nas participações em gols de Bellingham com a camisa do time espanhol.