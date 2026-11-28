O Real Madrid foi derrotado para o Alavés por 2 a 1, pela 14ª rodada da La Liga, neste sábado (28), no Santiago Bernabéu. Os visitantes abriram o placar com Toni Martínez, ampliará com Ángel Pérez, e os merengues descontaram com Mbappé.

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No primeiro tempo, o Real Madrid pressionou, mas o Alavés foi para o intervalo com a vantagem no placar. Na primeira boa chance, Mbappé foi acionado pelo lado esquerdo área e finalizou com força para grande defesa de Sivera. Na sequência, o atacante francês fez um pivô para Vini Jr chegar na área chutando para outra intervenção brilhante do goleiro visitante. E aos 21 minutos, Toni Martínez aproveitou um erro de Huijsen na defesa, driblou Courtois e finalizou com desvio em Konaté para abrir o placar. No fim, Bellingham teve duas oportunidades, mas uma cabeçada parou em um defensor antes de ultrapassar a linha de gol, enquanto uma batida após cruzamento de Güler saiu tirando tinta do travessão.

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No segundo tempo, o Alavés voltou assustando o Real Madrid com Rebbach sendo lançado em profundidade, driblando Huijsen e marcando um golaço, mas anulado por impedimento. Os merengues responderam com Mbappé chegando na área em boas condições de finalizar, mas batendo no meio do gol para defesa de Sivera. E aos 15 minutos, Ángel Pérez recebeu um passe pelo lado direito da área nas costas de Huijsen, passou por Courtois e estufou as redes para ampliar a vantagem dos visitantes. Mas aos 23 minutos, Mbappé recebeu um passe de Bellingham, deixou um adversário no chão e bateu de esquerda para diminuir a diferença. Na reta final, Diomande fez um cruzamento na área, Carlos Espí cabeceou e carimbou a trave. Quando os merengues pressionavam, Bellingham foi expulso com o segundo cartão amarelo após cavar um pênalti, o que freou a reação dos mandantes.

✅ Ficha técnica

Real Madrid 🆚 Alavés

La Liga - 14ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 28 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, Madri (ESP)

🥅 Gols: Toni Martínez, 21'/1ºT (0-1); Ángel Pérez, 15'/2ºT (0-2); Mbappé, 23'/2ºT (1-2).

🟨 Cartões amarelos: Konaté (REA); Sivera, Diallo e Castro (ALA).

🟥 Cartões vermelhos: Bellingham (REA).

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Real Madrid (Técnico: José Mourinho)

Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen e Cucurella; Tchouaméni (Bernardo Silva), Bellingham e Güler (Carlos Espí); Brahim Díaz (Diomande), Mbappé e Vini Jr.

Alavés (Técnico: Quique Sánchez Flores)

Sivera; Ángel Pérez (Lekhedim), Tenaglia, Koski, Castro e Rebbach (Diallo); Blanco, Ibañez (Valentini) e Denis Suárez (Guevara); Toni Martínez e Mariano Díaz (Mañas).

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