Bellingham é eleito o melhor da temporada 2023/24 por sindicato; entenda

O meio-campista Jude Bellingham, do Real Madrid, foi eleito nesta quinta-feira (21) o melhor jogador da temporada 2023/24 na Espanha, em votação realizada pela Associação de Futebolistas da Espanha (AFE), espécie de sindicato dos atletas de futebol do país.

Somente jogadores da própria categoria votaram, ou seja, os companheiros do meio-campista inglês no futebol espanhol que o elegeram como o melhor na temporada passada. A cerimônia de entrega dos prêmios da AFE está prevista para a próxima segunda (25), em Madri.

O vencedor do prêmio na temporada anterior (2022/23) foi o atacante brasileiro Vinicius Junior. Naquele ano, Vini Jr encarou 55 jogos pelo Real Madrid, marcou 23 gols e deu 19 assistências. Em 2023/24, esses números mudaram para 39 partidas, 24 gols e nove assistências.

Início apoteótico de Bellingham no Real Madrid

Em sua primeira temporada no Real Madrid, Jude Bellingham disputou 28 jogos de La Liga 2023/24, marcou 19 gols e deu seis assistências. Além disso, o início de temporada fantástico do jogador na Espanha, com a tomada do protagonismo ofensivo com a ausência de Vini Jr., sustenta o caso do inglês para a honraria. Ao todo, foram 23 gols e 13 assistências em todas as competições.

No ano de estreia, Bellingham viveu um ano de "salto" na carreira. Após ser comprado do Borussia Dortmund, por cerca de 103 milhões de euros (R$ 543 milhões na cotação da época), o meia inglês deixou de ser um jogador acima da média para se tornar um super astro do futebol europeu. Os números comprovam isso.

BELLINGHAM EM 22/23: 14 gols e 6 assistências em 42 jogos

BELLINGHAM EM 23/24: 23 gols e 13 assistências em 42 jogos

"Surpreendente" é o adjetivo que melhor define a temporada do atleta. A esperança era pulsante, até pelo alto valor pago ao time aurinegro pela contratação, porém, é correto afirmar que Jude extrapolou todas as expectativas. Nos primeiros 13 jogos, ele alcançou a marca de 13 gols, o mesmo número de Cristiano Ronaldo em sua temporada de estreia pelo clube.

