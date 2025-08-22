Erick Pereira é um dos nomes em ascensão nas categorias de base do Alverca, clube português que tem como um de seus proprietários o atacante Vinicius Junior, do Real Madrid. Ídolo declarado do jovem, o camisa 7 também é uma das principais inspirações na carreira do brasileiro de 11 anos, que vem ganhando destaque no Velho Continente em uma trajetória marcada por adaptação no exterior e apoio familiar.

Natural de Cravinhos (SP), Erick se mudou ainda pequeno para Portugal, onde começou a trilhar seu caminho no futebol. Com passagens por projetos locais e destaque nas categorias de base do Sporting, tradicional formador de talentos, o atacante acumulou experiência até chegar ao Alverca.

— Eu fico muito feliz de estar em um clube como o Alverca. Gosto muito dos treinos, dos amigos que fiz aqui e dos professores que me ajudam todo dia. Estou aprendendo muito e quero continuar melhorando — afirma Erick.

A identificação com o projeto liderado por Vinícius Júnior e o desempenho dentro de campo têm rendido elogios e alimentado expectativas sobre o futuro do garoto. O apoio da família, especialmente da mãe, que vive com ele na Europa, tem sido fundamental na jornada.

Inspirado pelo próprio Vini Jr., Erick demonstra grande admiração pelo ídolo e deseja seguir seus passos no futebol. Ele destaca a apreciação pelo estilo dinâmico e criativo de jogo do astro do Real Madrid e sonha em alcançar patamares semelhantes, além de inspirar e apoiar outros jovens que compartilham do mesmo objetivo.

— Ele é um exemplo dentro e fora de campo. Ver um brasileiro como ele chegando tão longe me faz acreditar que eu também posso conseguir — explica Erick.

— O Vini Jr. é uma referência não só dentro de campo. Ele é símbolo de uma luta que todos nós, pretos, lutamos diariamente para conseguirmos nosso espaço. Sabemos que essa luta não pode acabar e seguiremos buscando essa inclusão. Vejo que acrescenta muito em minha carreira ter ele como referência em ambas as partes — completa.

Conheça o Alverca, clube de Vini Jr

Localizado na região de Ribatejo, no subúrbio de Lisboa, o Alverca foi fundado em 1º de setembro de 1939, dia do início da Segunda Guerra Mundial. As cores principais são azul e vermelha. Em fevereiro deste ano, foi oficializada a mudança de comando para SAF, que foi adquirida por Vini Jr e outros empresários. Após a reestruturação do estádio, o complexo desportivo ficou com a capacidade de 6.900 lugares sentados.

Não é só a presença de brasileiros dentro e fora de campo que torna o Alverca um pedacinho do Brasil em Portugal. A população da pequena cidade, distrito de Lisboa, é composta por 10% de brasileiros, que buscam uma vida tranquila na região com apenas 4 mil habitantes.