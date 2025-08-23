O capitão do Flamengo sub-20, bi-campeão Intercontinental, foi um dos grandes destaques na final, disputada contra o Barcelona, no Maracanã. Além de empatar a partida no último minuto, levando a decisão para os pênaltis, Iago converteu sua cobrança com muita personalidade e frieza. Cavando o goleiro do Barça, o jovem marcou seu nome na história rubro-negra e conquistou milhares de flamenguistas.

Flamengo é campeão do Mundial sub-20

O Flamengo repete o feito que conquistou em 2024, também no estádio Jornalista Mário Filho, quando os Garotos do Ninho venceram o Olympiacos, da Grécia, por 2 a 1 e levantaram o troféu de campeão Mundial.

Desta vez, o título veio nas penalidades, em cima do Barcelona. No tempo regulamentar, a partida acabou empatada por 2 a 2.

Flamengo conquista Mundial sub-20 no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A partida também contou com uma presença especial. Ramon Menezes, técnico da Seleção Brasileira Sub-20, acompanhará tudo. De olho na Copa do Mundo, já?

Além de Ramon, Filipe Luís e Wallace Yan - atacante do time profissional do Flamengo -, também está nos arredores. Nas costas, o número de Matheus Gonçalves estampava.