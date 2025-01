Ancelotti projeta playoffs da Champions para o Real Madrid: ‘Será complicado’

Após vitória por 3 a 0 diante do Stade Brest, o Real Madrid assegurou vaga aos playoffs de acesso às oitavas de final da Champions League 2024-25. Com Manchester City, da Inglaterra, ou Celtic, da Escócia, no caminho, os Merengues decidirão a sobrevivência na competição. O sorteio que definirá os confrontos acontece na próxima sexta (31), às 8h (de Brasília).

Após o resultado conquistado em Guingamp, na França, o treinador Carlo Ancelotti projetou a fase playoffs da equipe. Sincerão, o italiano afirmou preferência pelo Celtic no sorteio.

— Temos que esperar o sorteio. Em teoria, se jogarmos contra o City será mais complicado para nós dois. O jogo foi bom. Mostramos uma boa versão. É uma pena não termos acordado mais cedo nesta competição.

Rodrygo, destaque do Real Madrid na Champions League (Damien Meyer/AFP)

O treinador atestou que a equipe vem melhorando em desempenho, principalmente no que tange às ações defensivas. Com a vitória por 3 a 0, o time não foi vazado pelo segundo jogo consecutivo.

— Tanto defensivamente, como ofensivamente, temos jogado bem. A equipe está num bom momento. Queremos continuar assim porque estamos muito mais compactos e eficazes. É um bom momento para a equipe e temos que aproveitar isso - analisou o comandante.

Autor de dois gols no resultado, Rodrygo foi o grande destaque no resultado. O brasileiro, que alcançou quatro gols na Champions League 2024-25, assumiu o protagonismo do ataque com a ausência de Vini Jr. e também foi exaltado por Ancelotti.

— Ele está marcando muitos gols, mas temos muito potencial no setor de ataque. A equipe está jogando um bom futebol.

