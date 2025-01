Incêndio no estádio do Manchester City gera evacuação antes de jogo

Horas antes do jogo entre Manchester City e Brugge, pela oitava e última rodada da Champions League, uma loja dos arredores do Etihad Stadium pegou fogo, obrigando os torcedores a evacuarem o local. As primeiras informações são de que não houve feridos e os bombeiros conseguiram controlar as fortes chamas.

Segundo a imprensa inglesa, as chamas começaram em um estande de produtos oficiais, localizado a poucos metros de uma das arquibancadas. O incêndio começou no momento em que o Manchester City apresentava os novos reforços: o zagueiro Khusanov, o atacante Marmoush, e o defensor brasileiro Vitor Reis, ex-Palmeiras.

O duelo é crucial para o clube inglês poder se classificar aos playoffs da competição, mas ainda não há informações para o adiamento da partida. O time precisa vencer os belgas para avançar ao mata-mata do torneio; qualquer outro resultado eliminaria os Cityzens.

Incêndio em loja na entrada do Estádio Etihad antes do jogo entre Manchester City e Brugge (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Confira a nota do Manchester City

Manchester City FC pode confirmar que houve um incêndio em um dos quiosques de mercadorias externos, localizado perto da entrada da Colin Bell West Stand.

Os serviços de emergência estão presentes no local e o incêndio já foi extinto. A segurança de todos os presentes na partida desta noite é nossa maior prioridade e, como tal, todos os eventos planejados para a recepção da West Stand foram cancelados, incluindo o evento de boas-vindas para novos jogadores e a chegada do primeiro time.

